美校警槍傷學生 芝大聯盟要求卸武

2018-04-17 11:27 世界日報 記者 世界日報 記者 董宇 ╱芝加哥報導



(影片來源：The Chicago Maroon)

美國芝加哥大學(University of Chicago)校警槍擊學生湯姆斯(Charles Thomas)事件引起民眾強烈反響，日前「芝大聯盟(Chicago United)」近200名成員日前在校園內集會，要求芝大校警解除武力裝備，並指責芝大不止一次對患有精神疾病的學生處理不當，並長期危害有色人種。

湯姆斯日前疑因入室盜竊、並以金屬管襲警，被芝大校警開槍擊中受傷，經治療傷勢穩定。根據芝大校報(The Chicago Maroon)公布的影片，警員下車後，要求湯姆斯放下手中武器，同時命令停止行動，但頭戴一頂安全帽的湯姆斯一再無視警員「放下手中武器、不要過來」的要求。其中一名警員高呼「他是精神病」，隨後湯姆斯因肩膀被打中倒地。湯姆斯5日被控襲警及破壞財產刑事罪、兩項損害財產輕罪，罰款1萬5000元。

芝大聯盟是一個多元文化學生組織，旨在讓大學更包容邊緣化背景的學生。該聯盟在「湯姆斯事件」後集會稱「這所學校原本就因處理心理健康問題不當而臭名昭著」。聯盟組織者羅里格斯(Alyssa Rodriguez)表示，芝大校警長期以來騷擾、毆打、危害有色人種和非裔社區的學生，而芝大和芝市都拒絕為心理健康資源投入更多支持。

湯姆斯室友拉斯特雷斯(Daniel Lastres)指出，「因精神健康問題而被他人重傷，湯姆斯並非首例，坦白講，大家一直呼籲為學生諮詢服務提供足夠資金，但這些服務從未得到認可和實施」，學生只能找為數不多的幾名服務人員尋求心理輔導。

抗議者稱，嚴重缺乏服務的情況下，警方反會令精神健康危機的更加危險。芝大聯盟要求解除芝大校警的武力裝備、削減其巡視管轄權，並成立獨立審查委員會，同時要求芝大校警遵循信息自由法等。

湯姆斯受傷後被關在西北紀念醫院的病床上接受私人看管，只有母親可以探視，她表示，家人中有躁鬱症病史，她認為兒子有某種精神疾病或狂躁症，但她從未見兒子表現出被槍擊當天的類似行為。

湯姆斯的教授芒特(Guy Emerson Mount)則表示，學生經歷的槍擊事件，說明在懲罰性的司法體系中，財產比人更重要。「州的責任是保護財產，而人在很多方面都是次要的」。

芝加哥非裔女性組織「Assatas Daughters」創始人梅(Page May)回憶，她曾經居住在海德公園，一群12歲的孩子因在公園內的公共綠地玩耍，而被路過的芝大校警逮捕，這件事情令她難以置信，她也認為「芝大校警似乎更看重校園的房產建設」。