保險之都德美茵 全美最宜居城市第四

2018-04-17 11:24 世界日報 記者薛峰╱愛阿華州報導



「美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)」日前公布了「全美最宜居城市排行榜(Top places to live in America)」，愛阿華州首府德美茵市(Des Moines)位居第四名，比去年上升了五名。

排行榜針對全美125個城市，數據來源於美國人口調查局、聯邦調查局和勞工統計局的問卷調查，被調查民眾對各項指標從0至10依次進行打分。評估指標包括，有利條件(Desirability)、就業市場、生活品質、遷移增長(Net Migration)和生活價值(Value)。

德美茵在生活價值方面表現突出，分數為8.5，其次是遷移增長7.5分，就業市場7.3，生活品質7.0。美國新聞與世界報導評論德美茵是個生活和養家的好地方。除了民風純樸、低失業率，德美茵消費水準較低，房價低廉，經商成本比全美平均水準低了15％。作為保險之都，德美茵擁有80多家保險公司，有全美領先銷售物流、出版業。此外，在餐飲、娛樂、自行車道建設、公園等都市文化方面，德美茵也為公眾提供了豐富的優質生活選擇。

根據排行，美國中部地區僅有兩城市位列前十，其中，德美茵市位列第四名，明州雙子城位列第九。前三名的宜居城市分別是德州的奧斯汀、科羅拉多州的科泉和丹佛。