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新教長吳茂昆爭議多 徐國勇一一澄清

影／柯米的華麗復仇 出新書受訪批川普「不適任總統」

2018-04-16 18:37聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國聯邦調查局前局長柯米，為了新書「更高的忠誠：真相，謊言和領導」（A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership），日前上美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目接受訪問，暢談總統川普、通俄門和希拉蕊電郵門等議題，承認他當初重啟「電郵門」調查，是因為他認為希拉蕊柯林頓會當選，並表示川普在道德上不適任總統，讓川普氣得上推特大罵柯米是滿嘴謊言的渾球(Slime Ball)。

這是柯米在去年5月遭川普開除以來的首場主要媒體活動，目的是要宣傳他的新書。在長達5個小時的訪問中，暢談他與川普之間的恩怨情仇，形容川普行事作風宛如「黑手黨老大」，受到個人自尊心驅動，且凌駕於道德和真相之上。柯米說美國人不應該選一個不尊重共和黨、民主黨及獨立派共同價值的人，來擔任美國總統，認為彈劾是解決川普問題的捷徑，但呼籲美國人應用選票來表態。

被問到他是否覺得川普不適任總統時，柯米也毫不猶豫承認，但指出，他不認為川普心智不足或患有老年癡呆，而是因為川普毫無道德觀，慣性謊話連篇，並歧視女性，這種人「在道德上不適任美國總統」。

柯米同時也對俄羅斯當局可能手握美國總統把柄一事表示震驚，表示他雖然沒有證據，但根據川普多次危害司法的行為舉止，包括要求FBI停止調查前國安顧問佛林，讓他相信俄羅斯當局可能握有足以讓川普「妥協」(compromised)的訊息。

柯米還指出，如果川普真的試圖開除穆勒，那會是對美國「法治」價值觀最嚴重的打擊，如果民主、共和兩黨無法以更高的標準，看待這個價值觀並且保護穆勒，這對兩黨都是「永遠的恥辱」。

同時，柯米也提到當初會選擇重啟希拉蕊柯林頓「電郵門」調查，有一部分原因的確是因為當時看起來柯林頓無疑會當選，如果他不盡早展開調查，到時會削弱柯林頓當選的正當性。

對於川普說他是洩密者，柯米更是大方承認，說他的確把他非機密備忘錄交給友人透露給記者，並強調那是正確的作法。

柯米上電視批評川普，川普也不甘示弱，在節目播出前連番推文，大罵「狡猾的柯米」是渾球(Slime Ball)、史上最爛的FBI局長，強調他從來沒有要求柯米對他效忠，說柯米應該為洩漏機密和在國會聽證會上撒謊而接受法律制裁。

聯邦調查局前局長柯米，為了打新書接受訪問，直言批評川普在道德上不適任美國總統。美...
聯邦調查局前局長柯米，為了打新書接受訪問，直言批評川普在道德上不適任美國總統。美聯
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聯邦調查局前局長柯米新書「更高的忠誠：真相，謊言和領導」，細數與川普共事的短暫時...
聯邦調查局前局長柯米新書「更高的忠誠：真相，謊言和領導」，細數與川普共事的短暫時光。美聯
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