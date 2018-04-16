暴風雪肆虐美東地區 數千人停電一人喪命

2018-04-16 18:41 中央社 亞特蘭大15日綜合外電報導



移動緩慢的致命風暴，為美國中西部帶來破紀錄或幾近破紀錄的降雪和低溫；風暴今天往東移動，迫使航班取消、數以千計民眾無電可用，還有一人遭倒塌樹木擊中，因而喪命。

路透社報導，密西根州部分地區積雪預計達到18吋（46公分），主要集中在密西根州東南部的約31萬戶家庭和商家，因大雪而無電可用。

提供能源相關服務的公用事業DTE Energy表示，底特律大部分區域無電可用，今晚電力恐怕無法恢復。DTE Energy發言人蓋茲（Carly Getz）聲明指出，公司正努力於17日前修復90%電力。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，降雪情況最嚴重集中在五大湖北部，截至今天下午為止，威斯康辛州綠灣（Green Bay）降雪已達23.2吋（60公分），降雪量居當地有史以來第2大。

當地媒體報導，格林斯伯勒（Greensboro）市府官員表示，兩個龍捲風肆虐格林斯伯勒和北卡羅來納州里茲維爾（Reidsville），吹倒樹木和房屋，一名駕駛遭樹木擊中車輛喪命。

墨西哥灣沿岸地區（Gulf Coast）到中西部都籠罩在風暴下，這道風暴系統接著往東北和新英格蘭前進。