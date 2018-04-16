影／2非裔男借廁所未消費 星巴克報警逮捕引眾怒

2018-04-16 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國費城兩名非裔男子，因為沒有消費借廁所，且坐在星巴克裡等朋友，遭店經理指控「非法入侵」並報警逮捕他們，過程全被現場顧客拍下來上傳網路，引發網友眾怒，指控星巴克種族歧視，發起「拒買星巴克」運動。星巴克執行長為此14日緊急出面道歉滅火。

這2名男子12日與友人約在星巴克見面，先行抵達後並沒有點餐就先去上廁所，但店員以2人沒有消費為由，拒絕讓他們使用廁所並且要求他們離開，2人解釋約了朋友在這裡碰面並未離去，店經理隨後打電話報警，指控2人「非法入侵」。隨後沒多久，多達6名警察抵達現場，再三要求2人離開未果後動手逮人，旁邊也有民眾表示2人什麼都沒做，但2人仍被警方上銬帶走。

逮捕過程全被在店內用餐的民眾德皮諾(Melissa DePino)錄下來並上傳到網路，迄今已有高達967萬多人點閱。德皮諾事後告訴媒體，星巴克店員不但對2人大吼大叫，還說不付錢就別想借廁所，但2人從頭到尾都靜靜的沒有回應，就算警察來了也都保持冷靜，沒有與警方起衝突；另有目擊證人指出，在警察出現逮捕2人前不久，星巴克讓一名未消費的白人女性使用廁所；另有一名白人顧客表示，她已經在星巴克裡坐了好幾個小時，也沒有點餐，但也沒有被驅趕逮捕。

整起事件在網路上引發軒然大波，網友怒指星巴克和警方以種族刻板印象(racial profiling)行事，發起「拒買星巴克」運動。不少網友諷刺說，這種事怎麼從來沒有發生在白人身上。眼見事情快速發酵，星巴克執行長強森14日趕緊出面道歉，表示將會親自前去費城向2人當面道歉，並指出「很遺憾地，我們的政策和員工訓練導致很糟的結果，我們不該打電話報警，店經理也從來沒想要害他們被捕，事情不該演變至此。」

費城警察局長羅斯（Richard Ross）事後也出面解釋，說警員只是依法辦事，行為並無不當之處。但這說法也引發不少網友質疑，表示多次目擊到場警方大事化小，只給個口頭警告，同時也有執法界人士直指，警方是有權依照現場情況決定是否進行逮捕，這次儘管現場有多名證人指出2人沒有做錯事，但警方仍上銬逮捕，顯然與這2人是非裔有關。