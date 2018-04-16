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柯米：我寫3位總統 2位是「道德領袖」 1位正巧相反

2018-04-16 14:17世界日報 編譯陳韻涵╱綜合16日電

美國聯邦調查局(FBI)前局長柯米。美聯社
美國聯邦調查局(FBI)前局長柯米。美聯社
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美國聯邦調查局(FBI)前局長柯米(James Comey)15日推文表示，他在回憶錄中寫了三位總統，其中兩位是「道德領袖」，其中一位正巧相反，但他未指明是哪位總統。柯米在書中語出驚人地指出，川普以黑幫老大的方式主持白宮，不僅要求絕對效忠、認為全世界都跟他做對，而且可以對每件事撒謊。

柯米的回憶錄「更高的忠誠」預料將為華府政治圈帶來新一波高潮，或醞釀新一波政治風暴。

柯米15日推文表示，「我的書是關於道德領袖，描繪我的生平故事，以及我從他人身上學到的經驗。書中有三位總統：兩位協助闡明道德領袖的價值，一位則代表了對立的形象。我希望大家閱讀完整的來龍去脈並發現它很實用。」

柯米並未在推文中說明他指的是哪三位總統；但他在今年5月被川普總統開除之前，曾效命於前總統小布希與前總統歐巴馬。根據12日曝光的部分新書內容，柯米將川普與黑幫老大相提並論，寫道川普如同人稱「公牛薩米」(Sammy the Bull)的美國義裔西西里島黑手黨老大格拉瓦諾(Sammy Gravano)，在就職典禮上尋求屬下的忠誠，「讓我想起自己以前當檢察官、查緝黑幫時的印象」。

柯米寫道，「黑幫核心圈會默認老大的重要決定，老大有絕對控制權，部下要宣示效忠，而且整個組織比道德或事實更重要」，甚至直言「川普天生就沒有是非對錯的觀念」。他寫道：「總統沒有道德，不受事實與既定價值觀的束縛。他的領導風格就是談交易，自我膨脹並要求別人效忠於他。」

川普黑手黨白宮

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