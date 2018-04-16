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選前查電郵門 柯米：相信柯林頓會當選總統 增加正當性

2018-04-16 14:14世界日報 編譯陳韻涵╱綜合15日電

美國廣播公司(ABC)美東時間15日晚間10時播出聯邦調查局(FBI)前局長柯米(James Comey)專訪內容，柯米透露當初在投票日前11天宣布重啟對民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓(Hillary Clinton)的「電郵門」調查，是相信她會擊敗川普，欲藉調查增加選舉結果的正當性。

柯米為新書「更高的忠誠：真實、謊言與領導」(A Higher Loyalty: Truth, Lies & Leadership)接受ABC主持人史提芬諾普洛斯(George Stephanopoulos)訪問時說：「我不記得有意識地思考，但肯定是因為我相信柯林頓會當選。若她當選，而我未公開這項消息，那麼她的正當性就會受質疑。」他說：「我多次捫心自問，我是否會受到影響。我不清楚，但我若認為這件事不會波及到我，那我肯定是傻瓜。」

柯林頓認為，柯米前年10月28日遞交國會的信，宣布重啟調查她利用私人伺服器處理公務，扼殺了她成為美國首位女總統的機會。諷刺的是，柯米後來遭美國總統川普基於他寫給司法部副部長羅森斯坦(Rod Rosenstein)的備忘錄而開除；羅森斯坦責怪他處理柯林頓電郵調查的方法不當。

被問到此信是否助川普當選，柯米答道：「我當然希望沒有。」柯米自稱出書的原因之一，是要闡明他的看法，並盼讀者「試著了解，我沒有試著幫助或傷害候選人」。柯米說，若重來一次仍會呈交這封信，且當時曾有同事提醒他考慮這麼做是否會幫到川普，「但答案是不會，因為如果會的話，將象徵美國獨立調查機構邁向死亡。」

史提芬諾普洛斯讚賞柯米的決定，稱此前從未在競選末期出現這類資訊。柯米回答：「我想我做了應做的事。別人或許有其他觀點，但我希望未來的FBI局長不需要這麼做。」

美國前聯調局長柯米吐糟美總統川普新書「更高的忠誠」已經上市。美聯社
美國前聯調局長柯米吐糟美總統川普新書「更高的忠誠」已經上市。美聯社
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