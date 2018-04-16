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川普是否擔心柯恩變檢方證人？ 白宮發言人拒答

2018-04-16 14:11世界日報 編譯馬永慶╱綜合15日電

白宮發言人桑德斯：沒聽說要開除司法部副部長羅森斯坦和特檢官穆勒。美聯社
白宮發言人桑德斯：沒聽說要開除司法部副部長羅森斯坦和特檢官穆勒。美聯社
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由於柯恩(Michael Cohen)被調查的事件持續發酵，美國總統川普是否考慮罷免特別檢察官穆勒和副司法部長羅森斯坦備受關注。

白宮新聞秘書桑德斯15日再次說：「我不知道任何有關這些舉動的計畫......但我們確實對其中一些活動和目前的調查範圍有些擔憂。」

華府政治新聞網站TheHill報導，桑德斯15日在美國廣播公司(ABC)晨間節目「本周」(This Week)的訪談中，向主播史提芬諾普洛斯(George Stephanopoulos)表示，她未曾聽聞有關開除羅森斯坦或穆勒的計畫。

她說，她對調查範圍表示擔憂，並迴避了總統是否更關心其私人律師柯恩最近發生的事，而不是穆勒的調查。

桑德斯也沒有回答有關川普是否擔心柯恩會否轉為檢方證人的問題。

聯邦調查局(FBI)最近在羅森斯坦的批准下，突擊搜查柯恩的住所、酒店房間和辦公室。

有媒體報導，川普總統過去曾試圖開除穆勒，而最近幾天一直考慮解雇羅森斯坦。

紐約時報日前報導，川普的顧問更擔心柯恩被徹查，而不是穆勒的調查工作。

柯恩是川普的長期私人律師，而且一直被視為替川普解決問題的關鍵人物。由於他付封口費給成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)，使她對與川普有染的事情保持緘默，因此從上月開始受到大眾注意。

據報FBI徹底搜查柯恩的住所、酒店房間和辦公室，FBI探員查封柯恩的手機、手提電腦和保險箱。

川普桑德斯FBI

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