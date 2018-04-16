柯恩今出庭 川普嗆穆勒：所有律師都關注何時被搜

2018-04-16 14:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張玉琴 ╱綜合華盛頓15日電



美國聯邦調查局9日突擊川普私人律師柯恩的公寓、旅館房間、辦公室和保險箱，搜查他的銀行文件、搭乘計程車的紀錄及與川普競選團隊的往來紀錄，以及2016年他付款給前花花公子女郎凱倫．麥杜格和艷星丹尼爾斯的訊息。美聯社 分享 facebook 美國總統川普15日表示，所有執業律師如今都感到「灰心」，並「很關切」聯邦調查局突擊搜尋他的私人律師柯恩一事。

川普說：「律師／當事人保密特權如今已成昨日黃花，我知道許多（太多）律師很可能在猜想，他們的辦公室甚至寓所內所有一切如電話、電腦將遭搜查、沒收，所有律師都很灰心喪志和關注此事。」

美國聯邦調查局9日突擊柯恩的公寓、旅館房間、辦公室和保險箱，搜查他的銀行文件、搭乘計程車的紀錄及與川普競選團隊的往來紀錄，以及2016年他付款給前花花公子女郎凱倫．麥杜格和艷星丹尼爾斯的訊息。

川普對此突擊行動大為惱火，聲稱是「對這個國家的攻擊」。

柯恩的律師13日在紐約聯邦法院，要求先檢視沒收的證據，確定是否與調查相關，而且不致損及律師／當事人保密特權。聯邦檢察官13日表示，這項刑事調查已進行數月，探員已搜查了柯恩的數個電郵帳戶。

檢察官指出，柯恩「幾乎沒有為川普提供法律服務」，他們承認，此調查是通俄案特別檢察官穆勒交代的。

白宮發言人桑德斯15日被記者詢及，川普是否擔心，柯恩若被提控，為了脫罪，可能同意與檢方合作，她支吾其詞地說：「總統非常有信心，他沒有做不法之事，他無法代其他人發言。」

美國聯邦法院命令柯恩16日出庭，回答有關他業務上的問題；柯恩始終否認有任何違法情事。