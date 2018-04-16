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提早拚連任 川普今年第一季募款近3億

2018-04-16 11:00中央社 華盛頓15日綜合外電報導

美國總統川普上任不滿一年就拚連任，他的競選連任團隊今天揭露，今年第一季已經募得1000萬美元（約新台幣2億9323萬元）。

扣掉本季開銷390萬美元（約新台幣1億1436萬元），團隊目前還有2800萬美元（約新台幣8億2104萬元）競選經費。

路透社報導，不同於以往總統，川普首任初期就開始積極募款。他可能將部分募得資金用於11月登場的期中選舉

除了為自己的競選連任團隊募款，川普也與共和黨全國委員會（Republican National Committee）合作募款，他們將用這筆經費資助共和黨國會議員候選人。

川普的競選連任團隊去年結餘現金達2200萬美元（約新台幣6億4510萬元）。

根據聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）公開文件，川普今年第一季司法費用約83萬4000美元（約新台幣2445萬元），少於過去兩季皆各有110萬美元開銷。

他的競選團隊去年花了數百萬美元在司法費用上，其中部分費用與回應特檢穆勒（Robert Mueller）引領的「通俄」調查有關。去年所有司法費用超過300萬美元。

川普上任第1天便提請連任，對一位在職總統而言，這舉動相當罕見。依照傳統，現任總統都會等到任期第2年才開始競選連任。川普將於2020年挑戰連任。

美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社
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川普募款選舉

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