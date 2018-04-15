矽谷富豪發起公投 想將加州「一分為三」

2018-04-15 13:53 世界日報 編譯組／綜合報導



矽谷創投家德雷珀（Tim Draper）發起「分裂加州」公投。圖截自/推特 分享 facebook 矽谷創投家德雷珀（Tim Draper）2014年發起把加州一分為六公投，結果因無效連署簽名過多失敗。現在他改搞把加州一分為三公投，再度獲得看來超過門檻近一倍連署準備送交審核，不知這次會不會再槓龜？

德雷珀在矽谷創辦「德豐傑投資」（Draper Fisher Jurvetson, DFJ），因投資推特、Skype、特斯拉（Tesla）致富成為億萬富豪。這不是他第一次「玩」公投，早在2000年他即曾支持一項未能過關的教育公債公投案，豪擲2000萬元。

德雷珀2014年發起「六個加州」（Six Californias）公投，目標放在2016年11月。當年門檻為80萬7615個以上有效簽名，即可放在11月選票。結果他獲得130萬人連署，應該十拿九穩。沒想到其中竟然一半都被認定無效，最後他收集到的簽名比門檻還少10萬人。這次公投門檻為36萬5880個簽名，德雷珀現已收集超過60萬人簽名準備送審。

根據「六個加州」提案，加州將分為傑佛遜（Jefferson）、北加（North California）、矽谷（Silicon Valley）、中加（Central California）、西加（West California）、南加（South California）六個州。

這次的「三個加州」（CAL 3），是把加州分為包括麥賽德縣（Merced County）以北各縣的「北加州」（Northern California），包括洛杉磯、范杜拉（Ventura）、聖塔芭芭拉（Santa Barbara）、聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）、蒙特瑞（Monterey）、聖比尼度（San Benito）等縣的「加州」，剩下各縣則是「南加州」（Southern California）。

德雷珀說，這三個州的名稱在分開後還可再改。不過就算11月通過公投，還需要國會同意才能真的分為三州。