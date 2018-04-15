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美國總統禁說的名句語錄 川普「任務完成」犯了大忌

2018-04-15 10:29聯合報 記者郭宣含╱即時報導

美國總統川普14日推文，為美國與英國、法國聯合空襲敘利亞成功一事祝賀，不僅稱攻擊「臻至完美」，最後還高呼「任務完成」（Mission Accomplished）。15年前美國前總統小布希宣告伊拉克戰爭已結束，後方的標語也寫著「任務完成」，卻言之過早，淪為笑柄。

華盛頓郵報報導，如果有一本「自由世界領袖」的新手指南，其中一個章節應該涵蓋總統禁說的名言。

美國發生水門案竊聽醜聞時，美國前總統尼克森否認指控並說「我不是騙子」，這句話應該相當經典。另一句經典名言是美國前總統柯林頓否認出軌時說：「我不曾與那位女士發生性關係。」美國總統新手談經濟政策時，也該避免說出老布希競選時的未能兌現的名句「聽好了，不加稅」。

接著就是小布希宣布伊拉克作戰行動結束時，他後方掛著大大的標語寫著「任務完成」。時至今日此話的隱藏意義變成，儘管政治人物宣稱任務已完成，但卻未真的結束。15年來外界拿「任務完成」來嘲諷小布希的政治傲慢，因為美軍8年後才正式撤軍。

雖然小布希從未在演講中說出「任務完成」，也承認美國在伊拉克仍有艱困挑戰，但這段演說一年多後，美軍在伊國的死亡人數達1000人。根據美國國防部，美軍在伊拉克的「自由伊拉克行動」造成超過4400名美國人喪命，3.2萬名美國人受傷。如今維基百科不僅有「任務完成」一詞的解釋，其也收錄在介紹英語俚語的「城市詞典」中。

因此川普此話一出，立刻讓人眉毛一挑，有人稱川普根本什麼都沒完成，也有人認為川普明白此話意思，直說這是總統「討戰」的高明手段。

美國此次空襲旨在警告敘利亞總統阿塞德對平民使用化武一事，但不清楚川普是否引用小布希2003年的宣傳標語，或者只是恰好選用此話。不過小布希任內的白宮發言人佛萊謝（Ari Fleischer）事後在推特表示，他不建議使用「任務完成」一詞。

2003年5月2日，當時的美國總統小布希在「林肯號」航空母艦上宣布伊拉克戰爭結束...
2003年5月2日，當時的美國總統小布希在「林肯號」航空母艦上宣布伊拉克戰爭結束，後方的標語寫著「任務完成」。美聯社
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