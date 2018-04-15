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台灣盼參與WHA 紐約僑界呼籲國際關注

2018-04-15 08:41中央社 紐約14日專電

世界衛生大會（WHA）將於5月舉行，台灣持續爭取參與。紐約地區僑界今天發表聲明，呼籲國際社會關注台灣人民基本權益，支持台灣參與今年WHA。

一年一度的「大紐約地區僑務工作座談會」上午在紐約華僑文教服務中心舉行，會中討論如何面對中共統戰企圖、爭取更多海外友台力量、增進僑青參與僑社活動熱情、配合政策推動加速投資台灣等議題，與會者發言踴躍。

僑務委員蔡榮聰在臨時動議階段提案，指台灣自2009年起，連續8年獲邀以觀察員身分參與WHA，去年因中共打壓未能獲邀，他呼籲與會代表發表共同聲明，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及2018年WHA。

聲明指出，台灣是全球衛生安全的重要夥伴，是世界衛生及防疫體系中不可或缺的一環。WHO需要台灣參與，以建立健全的全球衛生體系；台灣需要WHO，以守護台灣、區域乃至全人類健康。

與會代表最後通過這項動議，呼籲國際社會將台灣參與WHO及WHA的心聲，傳播到世界上每個國家，請各國基於人權、人道及全球防疫需要等考量，採取具體行動，支持台灣參與WHO及WHA。

主持座談的駐紐約台北經濟文化辦事處處長徐儷文處理台灣國際參與事務多年，她表示，在防疫網絡、航空安全等全球議題有合作時，台灣不能被遺漏。

徐儷文說，衛生疾病無國界，爭取參與WHO及WHA最能引起共鳴，但重要的是「參與」，因為參與有很多形式，「加入」則是一條漫漫長路，「我們希望用觀察員身分參與，比較沒有政治上的顧慮，這就是為了凝聚最大共識。」

除提案發表共同聲明，蔡榮聰還草擬一份請願信，希望與會代表連署致函美國衛生及公共服務部長艾薩（Alex Azar），傳達心聲盼支持台灣參與WHO及WHA。

WHAWHO紐約

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