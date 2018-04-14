共和黨金主與情婦160萬封口費 也是川普律師牽的線

2018-04-14 21:15 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



柯恩曾為共和黨金主爭取到與情婦160萬美元和解。 法新社 分享 facebook

替川普總統處理緋聞一砲而紅的律師柯恩不只為川普處理緋聞，還曾幫其他共和黨要角解決與情婦之間的恩怨情仇；消息人士透露，一名共和黨重要金主在2017年底，透過柯恩斡旋，與懷有身孕的桃色戀情女主角以160萬美元達成和解，消息曝光後，這位川普金主立即辭去黨職。

知情人士指出，洛杉磯地區創投基金專家、共和黨全國委員會財務部副主席布羅迪（Elliott Broidy），2017年與「花花公子」（Playboy）模特兒傳出戀情還讓女方懷孕，後來布羅迪便是透過柯恩出面，用錢擺平問題。布羅迪擁有共和黨全委會財務部主席頭銜。

根據媒體報導，透過柯恩牽線，這名緋聞女主角拿到160萬美元「封口費」，條件是不得對外透露她與布羅迪之間的關係，並約定款項在兩年期限內付清，每季分期付款，第一筆款項付款日期為2017年12月1日。

布羅迪透過發言人對媒體發表聲明，承認曾與一名花花公子玩伴女郎交往，並表示兩人是在你情我願情況下發展關係，「後來，這位女士跟我說她懷孕了，還說她已經下定決心不想要孩子，我決定在金錢方面提供協助，幫她渡過困難時期。」

華爾街郵報13日下午報導這段緋聞之後，已婚的布羅迪立刻向共和黨全委會請辭；柯恩則未發表任何評論。

緋聞女主角的律師戴維森（Keith Davidson）則對媒體表示，對於封口協議存在與否，不便評論，也無法證實或否認。

51歲的柯恩長年擔任川普私人律師，對外以專門為川普處理法律問題及排除萬難的萬事通自居。柯恩住所與辦公室本周稍早遭到聯邦檢察官搜查，接下來調查重點在於釐清柯恩是否涉及銀行詐騙等不法情事。