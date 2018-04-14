川普麻煩了？ 傳搜到律師柯恩與艷星律師通話錄音

柯恩聘請的兩位律師要求聯邦法官發出限制令，不得採用從柯恩那裡搜出的證據。（美聯社） 分享 facebook

有線電視新聞網(CNN)獨家報導，一名知情人士透露，聯邦調查局(FBI)9日搜查川普總統私人律師柯恩(Michael Cohen)物品時，不僅搜到他和聲稱與川普有染女性代表律師的電話錄音，可能還有柯恩在2016年總統大選時與多位政界人士聯絡的電話錄音。

若這項消息屬實，聯邦檢察官與司法部可能挖到大寶藏，並對柯恩更不利。

柯恩並未承認任何罪行，但若他在政府調查壓力下決定與檢方合作，這可能變成川普大麻煩，尤其是通俄案特別檢察官穆勒(Robert Mueller)正在步步進逼。

知情人士指出，聲稱曾與川普有染的成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)，與花花公子(Playboy)模特兒凱倫．麥克杜格（Karen McDougal），都曾委由律師戴維森(Keith Davidson)代表出面，而柯恩曾錄下他與戴維森的部分電話內容。

另一位知情人士則透露，至少在一次電話交談中，「柯恩的要求簡單到不尋常，就好像他把談話要點都寫出來照念，當時他想搞清楚與戴維森敲定女方封口協議的時間點。」

報導指出，柯恩透過戴維森，與丹尼爾斯及麥克杜格達成封口協議，現在兩女都想打破沉默。

現在戴維森不再是兩女的代表律師，而他的發言人Dave Wedge說：「戴維森律師從未同意與柯恩先生的通話可以錄音，若真有如此錄音，戴維森將依法追求所有法定權利。」

CNN法律專家Michael Zeldin表示，檢方將會「非常興奮，有了得以獨立證實雙方說法的方法」，而且律師之間針對不同客戶的談話，極可能不在律師與客戶之間保密特權的範圍內。

此外，柯恩的辦公室和住所遭到聯調局搜查，文件被取走，他們的律師請求法院下令，禁止司法部閱讀有關柯恩與川普關係的文件；而川普在此敏感時刻卻和柯恩通電話，儘管兩人的談話內容沒有公開，但通話可能給雙方帶來麻煩，辯護律師已告誡他們，調查期間不要通話。

法庭文件顯示，檢方在搜查辦公室和住所前，就秘密檢查了柯恩的電郵帳戶。從柯恩搜出的文件可能說明他與川普的關係，柯恩曾協助川普擺脫個人和生意上面臨的難堪，因此川普的私人律師喬安娜·亨頓請求聯邦法官，應禁止司法部閱讀柯恩的文件。