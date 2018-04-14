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美國加州一分為三？ 公投提案已獲60萬人簽名

2018-04-14 21:03世界日報 編譯組╱舊金山13日電

把加州一分為三的提案已獲60萬加州人的簽名支持。（取材自Twitter）
把加州一分為三的提案已獲60萬加州人的簽名支持。（取材自Twitter）
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美國加州選民今年11月說不定要公投是否該把加州一分為三。

先前想把加州一分為六，但未能成案的知名創投家德雷波（Tim Draper）這回捲土重來，他說，把加州分為南加、北加和加州三州的提案已搜集足夠的簽名，可以成案。

德雷波說，他的「CAL 3」提案已收集了60萬加州人的簽名。公投提案需要36萬6000個簽名才能納入11月的選票中。

德雷波說：「全州各地都有人支持加州一分為三的提案，熱烈的情況前所未見。」

此案支持者下周將把簽名呈交選舉官員，經加州州務卿（Secretary of State） 認證，再通過檢察長審閱無誤，即可印在11月選票上。

通常會有成千上萬的陳情簽名無效，這點德雷波知之甚詳。他在2014年提案想把加州分為六個州，且交出130萬個簽名，沒想到其中一半都失格。 最後他收集到的簽名數離成案門檻少10萬。

如果選民通過這個提案，加州就會分為包括麥賽德（ Merced）縣以北各縣的「北加州」，其中包括灣區。而洛杉磯、范突拉、聖他芭芭拉、聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）、蒙特瑞、 聖比尼度（San Benito ）等縣組成「加州」， 剩下各縣則是「南加州」。不過就算提案在11月通過公投，還需要國會同意才能分為三州。

這個提案主要的原因是加州已發展過大，難以有效治理。

公投舊金山

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