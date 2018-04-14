亂倫慘劇╱ 父女相愛受阻 四人同歸於盡

2018-04-14 14:52 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ╱綜合13日電



普拉德(左)與親生女兒凱蒂先前準備結婚。(警方檔案) 分享 facebook

美國北卡羅來納州一名男子與親生女兒生下一子，並準備結婚，未料在12日卻把嬰兒殺害，再至康乃狄克州把生女和其養父攔車槍殺後，逃至紐約州飲彈自盡。

警方證實兇手為45歲的普拉德(Steven Pladl)，其中20歲被害女子為凱蒂(Katie Pladl)，這對父女因生下目前已七個月大的男嬰班內特(Bennett Pladl)，並準備結婚，先前被警方逮捕，並被控以亂倫和通姦罪。

警方在12日上午8時40分獲報，在康州蓋洛茲維爾(Gaylordsville)的55號和7號公路的十字路口旁，發現一男一女在小卡車內遭槍殺。除凱蒂外，另一名遇害男子為凱蒂的56歲養父富斯科(Anthony Fusco)。

警方隨後在七哩外的紐約州多佛(Dover)，發現普拉德的本田廂型車，進而發現普拉德已在車內飲彈自盡。

在警方追查普拉德殺人後自殺的動機之際，北卡警方通報在北卡州Knightdale一處住宅發現一名嬰兒在家中遭殺害；警方發現該男嬰即為普拉德與凱蒂生下的兒子班內特。

在亂倫和通姦案中代表普拉德辯護的律師佛里曼(Richard A. Friedman)表示，他一個月前才與普拉德見面，當時沒有發現任何異狀。

凱蒂她於1998年出生後不久，就被人領養；2016年18歲時，追蹤到生父母住處，隨即搬至與生父母同住。但之後凱蒂的生母與生父分開，但母親後來發現，凱蒂於2017年懷有普拉德的小孩，兩人並準備結婚。

普拉德與凱蒂今年1月因亂倫和通姦罪在北卡州被捕後，依據保釋規定，兩人不能聯絡；而凱蒂一直與養父母住在紐約州。

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