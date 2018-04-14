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烈焰之火後 川普再遭忠誠灼傷

2018-04-14 09:59中央社 華盛頓13日專電

美國總統川普。路透
美國總統川普。路透
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前美國聯邦調查局局長柯米的新書將在下週推出。民調顯示，相信柯米的民眾達48%，遠較相信川普者為多，也因此這本書，比起之前媒體人揭露的白宮宮廷鬥爭，更為民眾期待。

這兩天，華府政壇最熱門的話題不是候任國務卿蓬佩奧（Mike Poempeo）的提名聽證會、不是國安顧問波頓（John Bolton）上任後白宮走了多少人，更不是川普這回又在推特上開除誰，而是柯米（James Comey）17日將正式推出的新書「更高的忠誠：真相、謊言和領導」（A Higher Loyalty: Truth, Lies & Leadership，暫譯）。

根據華盛頓郵報（Washington Post）與美國廣播公司（ABC）日前所做民調，相信柯米的美國民眾高達48%，比相信美國總統川普的32%高出許多；甚至，47%受訪民眾不贊同川普去年開除柯米的決定。

去年5月遭到川普開除的柯米，在聯邦參議院情報委員會作證過程中，桌上毫無任何資料輔助，讓外界對柯米的驚人記憶力大為讚嘆，也讓外界更願意相信這本新書的內容，其中包括柯米和川普的交手過程，特別是俄羅斯如何干預美國2016年總統大選。

由於民眾較為相信柯米，也因此這本書一直雄踞在亞馬遜（Amazon）預購暢銷書的排行榜榜首。這和一月長期主跑名人動態的美國記者沃爾夫（Michael Wolff）出版、談白宮宮廷內鬥的「烈焰與怒火」（Fire andFury）不同。不少民眾認為沃爾夫的爆料雖然有一定消息來源，但畢竟只是二手訪問，再加上媒體人加油添醋，許多讀者只是將它當成八卦。

至於柯米的新書，出版社一直小心翼翼，不讓書中內容太早曝光，柯米也一直到新書即將發表的前幾天才開始上媒體，大談他和川普交手的經過。

毫無意外，柯米的爆料一面倒的對川普不利，川普也再次扮演「最佳推銷員」，透過推特大罵柯米向國會撒謊，是一個「軟弱又虛偽的渾球」，結果這本新書躍上媒體焦點，讓人忍不住想一窺內容。

根據美國媒體這兩天取得的柯米訪談內容，柯米認為川普像是黑幫老大，對什麼事都能扯謊。他也談到他和川普初次會晤的印象，認為川普性格反覆、防衛心重，比起俄羅斯干預2016年美國大選，更關心自己的個人形象。

川普白宮俄羅斯

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