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川普律師因私人商業交易 遭刑事調查

2018-04-14 08:53中央社 紐約13日綜合外電報導

美國司法部今天表示，總統川普的私人律師柯恩（Michael Cohen）正因「私人商業交易」接受刑事調查。

法新社報導，美國聯邦檢察官胡薩米（Robert Khuzami）在提交給聯邦地區法院法官的動議中，撰寫這起刑事案件，指出柯恩因涉嫌犯罪行為，正遭受調查。

柯恩已向法院聲請臨時禁制令，要求執法人員不得檢視聯邦調查局（FBI）9日查扣的特定資料。司法部這項文件就是對於柯恩的聲請進行回應。

英國廣播公司（BBC）報導，檢方表示調查的焦點是柯恩的商業交易，而非他的律師工作。根據法院文件，柯恩遭調查的時間達數個月。

FBI探員9日突襲搜索了柯恩的住家、旅館房間、辦公室以及銀行保險箱，查扣2支手機，此舉大大激怒川普。

川普譴責FBI突襲「好人」柯恩，這種作法實在「可恥」而且是「對我們國家的攻擊」。

柯恩多年來擔任川普律師，並坦承在2016年總統大選之前曾經支付13萬美元（約新台幣383萬元）給成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）。她聲稱在10年前曾與川普幽會。

華盛頓郵報」報導，柯恩可能因涉嫌銀行詐欺以及違反競選規定而遭到調查。

柯恩的律師以「律師-客戶守密特權」為由，尋求限制檢方審閱「涉及多名客戶的文件與通聯紀錄」。

川普的私人律師柯恩現正因「私人商業交易」接受刑事調查。美聯社
川普的私人律師柯恩現正因「私人商業交易」接受刑事調查。美聯社
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川普FBI華盛頓郵報

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