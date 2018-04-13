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遭前FBI局長爆料 川普氣不過大罵騙子

2018-04-13 23:14中央社 華盛頓13日綜合外電報導

美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米近日對炒自己魷魚的前主子川普爆料不斷，川普今天在推特上發動連珠砲回擊，指控柯米洩露機密資料外，還稱他向國會撒謊，應該遭到起訴。

柯米（James Comey）的新回憶錄將在17日上市，書中寫道，川普令他想起黑幫老大，不僅要求絕對忠誠、覺得全世界都與自己對抗，還對什麼事都能扯謊。

川普在推特上大肆抨擊道：「詹姆斯柯米是個經過認證的洩密者和騙子。華府幾乎所有人都覺得他工作表現糟糕，應該被開除…直到他後來也的確被炒了。」

「他外洩機密資訊，應該為此被起訴。他在宣誓說實話的情況下對國會撒謊。」

柯米還爆料，川普對一捲傳聞他在莫斯科召妓表演尿床的影帶耿耿於懷。這項指控更使川普氣得七竅生煙，在第2條推文中寫：「他是個軟弱又虛偽的渾球，也誠如時間證明，是個很差勁的聯邦調查局長。」

「他對騙子希拉蕊案和相關事件的處理，將會以最糟糕的『拙劣活兒』名留青史，能夠炒了詹姆斯柯米，是我極大的榮幸！」

據「紐約郵報」（New York Post），柯米在新書寫到，川普要他調查所謂「黃金雨一事」，指川普決心要向妻子梅蘭妮亞證明不存在這捲錄影帶。

根據今天播出的一段「美國廣播公司新聞網」（ABC News）訪談，柯米表示他曾告誡川普不要對這項指控進行調查。

柯米在訪問片段中表示：「我對他說，『長官，這個決定取決於您，但您要謹慎，因為這可能會讓外界認為我們在對你個人進行調查；其次，要證明某件事情沒有發生實在很困難』。」

柯米訪談間也談到他與川普的初次會面，並形容這位總統性格反覆、防衛心重，比起俄國干預2016年美國大選，還更關心自己的個人形象。

去年5月遭川普開除的柯米說，川普根本沒有是非對錯觀念。據「紐約時報」發表的新書節錄，柯米寫道：「這個總統缺乏道德，不受真相與制度價值約束。他的領導方式帶交易色彩、受自我驅使，還攸關個人忠誠。」

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，柯米說川普活在「另類現實的繭」裡，還試圖把別人拉進他的世界，並稱與川普會面令他「回想起早年對付黑幫的檢察官生涯」。

川普紐約時報

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