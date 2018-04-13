親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「媽祖視角」有夠神！在家也可跟著一起遶境9天8夜

美版「自助餐阿嬤」 婦人無償為街友做飯

2018-04-13 17:24聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

已故的高雄阿嬤莊朱玉女賣一餐只要10元的自助餐，50年來不間斷，讓勞工和街友得以飽餐，被譽為人間菩薩。美國佛羅里達州也有位54歲婦人葛洛莉亞•路易斯（Gloria Lewis），多年來煮飯給街友吃，累積已提供超過7萬5000分餐點，她謙稱這是「上帝的旨意」。

路易斯1987年從巴貝多移民到佛州，做著收入極低的工作，曾經住不起房子，「我體會過無家可歸的辛苦。」2012年開始，她和丈夫成立「關懷行動」（Care in Action），開始自掏腰包供餐給街友。路易斯和丈夫都有正職工作、餐廳服務生和機械工，但收入不高，一開始只能每周供20分餐。

漸漸的供餐名聲傳開，排隊領餐的街友愈來愈多，夫妻倆的積蓄即將用罄。幸好在2015年，賓州富商貝爾斯（Bob Byers）聽聞她的善行而主動金援。

現在路易斯每周提供180分早餐和225分晚餐。每周日夫妻倆採買食材、備料及烹調，再到街上分發餐點，每周要花700美元的菜錢。她的菜色豐富多變，包括起士雞肉、義大利麵、肉丸、肋排、烤雞、新鮮蔬菜和米飯，要讓街友吃得美味又營養。

路易斯將自己的善行歸功於上帝的恩典，「祂會保守我們的需要。」她也不忘呼籲政府正視房價飆升、民眾無力負擔的問題。

路易斯烹調的菜色兼具美味與營養。（取自SWNS）
路易斯烹調的菜色兼具美味與營養。（取自SWNS）
分享
佛州婦人路易斯（中）和丈夫（左）、兒子（右）持續供餐給街友。（取自SWNS）
佛州婦人路易斯（中）和丈夫（左）、兒子（右）持續供餐給街友。（取自SWNS）
分享
佛州婦人路易斯（中）和丈夫（左）、兒子（右）持續供餐給街友。（取自SWNS）
佛州婦人路易斯（中）和丈夫（左）、兒子（右）持續供餐給街友。（取自SWNS）
分享
路易斯烹調的菜色兼具美味與營養。（取自SWNS）
路易斯烹調的菜色兼具美味與營養。（取自SWNS）
分享

街友夫妻義大利

相關新聞

川普眼圈為何發白？ FBI前局長新書揭密

2018-04-13 15:05

加州公投 減稅鼓勵55歲以上屋主賣房

2018-04-13 16:27

強風襲洛 多處樹倒斷電

2018-04-13 16:24

紀念美駐清朝公使 柏林甘市名 倡改「蒲安臣」

2018-04-13 15:12

騙誰啦！500公斤大麻不翼而飛 警稱被老鼠吃了

2018-04-13 14:59

通俄門案 龐培歐承認穆勒親自約談

2018-04-13 14:43

柯米爆料╱川普：我需要召妓嗎？有潔癖不容他人在旁撒尿

2018-04-13 13:38

前FBI局長柯米：川普像黑幫老大 事事撒謊、天生沒是非

2018-04-13 13:36

美國務卿任命聽證 龐培歐遭「拷問」

2018-04-13 13:07

前FBI局長：川普對召妓尿床傳聞耿耿於懷

2018-04-13 12:07

會見司法部副部長 傳川普餘怒未消

2018-04-13 11:07

FBI搜御用律師 打亂川普接受訊問期程

2018-04-13 09:57

赴美注意！美機場安檢祭新規 嚴查隨身行李食物

2018-04-13 09:23

假尿用於藥檢作弊 竟供不應求

2018-04-13 09:00

川普律師愛錄音 密友擔心變證物落檢方手裡

2018-04-13 08:26

加州北灣23歲女模 亞利桑納州墜機身亡

2018-04-13 07:53

白宮證實 川普考慮重回TPP

2018-04-13 06:25

美參議員透露 川普指示官員研究重返TPP

2018-04-13 03:30

戴維森接美軍太平洋司令 下周聽證

2018-04-13 00:27

龐培歐淡化鷹派形象 「戰爭是最後手段」

2018-04-13 00:27

八卦報買通大廈門房 遮川普醜聞

2018-04-13 00:27

傳聞中川普不倫戀對象 後來成為布魯斯威利女友

2018-04-12 22:24

美FBI前局長柯米回憶錄 下周開賣

2018-04-12 21:24

被炒後首受訪 FBI前局長柯米：川普是黑幫老大

2018-04-12 21:21

川普推文：攻擊敘利亞時間「可能很快 也可能不快」

2018-04-12 19:09

「非法拆散移民家庭」 ACLU告川普政府

2018-04-12 17:35

領糧券須毒品藥檢 美各州可能放行

2018-04-12 16:58

國務卿任命聽證 龐培歐：美中夥伴關係將更具成效

2018-04-12 16:55

美加州同意派兵戍邊提2但書 白宮：歡迎

2018-04-12 16:49

該炒司法部副部長嗎 川普身邊人不同調

2018-04-12 15:47

解決遊民問題法案 美加州11大城市長籲州府挺

2018-04-12 15:27

川普的人事困境如何解？

2018-04-09 11:07
看更多

熱門文章

快去看臉書存你什麼個資！ 紐時科技記者3大發現

2018-04-12 18:48

道瓊漲近300點 標普接近收復今年初失土 川普降硝煙味

2018-04-13 06:53

影／F-35台灣好想買 為何美國近日不接受交機？

2018-04-12 18:47

川普考慮重新加入TPP 還說美中最後可能都不會互課關稅

2018-04-13 06:25

川普眼圈為何發白？ FBI前局長新書揭密

2018-04-13 15:05

【重磅快評】中東有事就顧不到南海 川普捉襟見肘了

2018-04-13 11:28

韓航千金再爆惡行 拿瓶裝水砸員工臉部

2018-04-12 22:06

設局16歲女遭性侵 冷血媽媽坐屋外冷漠無視

2018-04-13 12:18

紐約時報補刊 才女建築師林徽因訃聞

2018-04-12 22:44

放棄核武？北韓對美五大條件曝光！

2018-04-13 13:51

懷孕女歌手拒絕粉絲共舞 竟遭槍殺導致一屍兩命

2018-04-13 11:08

川普嗆飛彈打擊敘利亞 恐後患無窮

2018-04-12 22:14

全球房價漲跌出爐 香港亞洲漲最凶 台北跌

2018-04-13 00:02

赴美注意！美機場安檢祭新規 嚴查隨身行李食物

2018-04-13 09:23

夜貓族當心！熬夜真的會提高早死機率

2018-04-13 08:43

「可能很快 也可能一點都不快」 川普到底打不打敘利亞？

2018-04-13 08:22

傳聞中川普不倫戀對象 後來成為布魯斯威利女友

2018-04-12 22:24

被炒後首受訪 FBI前局長柯米：川普是黑幫老大

2018-04-12 21:21

比特幣話題退燒 交易量銳減7成

2018-04-13 09:10

前FBI局長柯米：川普像黑幫老大 事事撒謊、天生沒是非

2018-04-13 13:36

前FBI局長：川普對召妓尿床傳聞耿耿於懷

2018-04-13 12:07

菲律賓自拍王新作 與習近平合影

2018-04-12 22:40

高盛：川普勝選後 七大因素把股市希望轉為恐懼

2018-04-12 23:37

德地鐵站恐怖血案 非洲男子殺死前妻和幼女

2018-04-12 23:30

川普稱美中貿易談判順利 牴觸中方說法

2018-04-13 04:48

白宮證實 川普考慮重回TPP

2018-04-13 06:25

騙誰啦！500公斤大麻不翼而飛 警稱被老鼠吃了

2018-04-13 14:59

川普還在氣亞馬遜！突下令調查美國郵政財務

2018-04-13 10:22

中美貿易戰 學者：美國站不住腳

2018-04-13 11:50

白宮升高對陸壓力 最快下周公布1,000億美元關稅清單

2018-04-13 08:00

黃蓉翻成Lotus Huang 譯者郝玉青這麼說

2018-04-13 14:08

加州北灣23歲女模 亞利桑納州墜機身亡

2018-04-13 07:53

柯米爆料╱川普：我需要召妓嗎？有潔癖不容他人在旁撒尿

2018-04-13 13:38

iPhone新款OLED 傳5月量產6月倍增

2018-04-13 10:41

川普尚未決定攻敘 俄警告恐引爆兩強衝突

2018-04-13 07:09

龐培歐淡化鷹派形象 「戰爭是最後手段」

2018-04-13 00:27

西班牙賣700億軍火給沙烏地阿拉伯

2018-04-12 21:57

蒐集非用戶個資 臉書認了

2018-04-13 00:03

何時攻敘利亞 川普持續賣關子

2018-04-13 00:27

川普律師愛錄音 密友擔心變證物落檢方手裡

2018-04-13 08:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top