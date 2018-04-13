美版「自助餐阿嬤」 婦人無償為街友做飯

2018-04-13 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



已故的高雄阿嬤莊朱玉女賣一餐只要10元的自助餐，50年來不間斷，讓勞工和街友得以飽餐，被譽為人間菩薩。美國佛羅里達州也有位54歲婦人葛洛莉亞•路易斯（Gloria Lewis），多年來煮飯給街友吃，累積已提供超過7萬5000分餐點，她謙稱這是「上帝的旨意」。

路易斯1987年從巴貝多移民到佛州，做著收入極低的工作，曾經住不起房子，「我體會過無家可歸的辛苦。」2012年開始，她和丈夫成立「關懷行動」（Care in Action），開始自掏腰包供餐給街友。路易斯和丈夫都有正職工作、餐廳服務生和機械工，但收入不高，一開始只能每周供20分餐。

漸漸的供餐名聲傳開，排隊領餐的街友愈來愈多，夫妻倆的積蓄即將用罄。幸好在2015年，賓州富商貝爾斯（Bob Byers）聽聞她的善行而主動金援。

現在路易斯每周提供180分早餐和225分晚餐。每周日夫妻倆採買食材、備料及烹調，再到街上分發餐點，每周要花700美元的菜錢。她的菜色豐富多變，包括起士雞肉、義大利麵、肉丸、肋排、烤雞、新鮮蔬菜和米飯，要讓街友吃得美味又營養。

路易斯將自己的善行歸功於上帝的恩典，「祂會保守我們的需要。」她也不忘呼籲政府正視房價飆升、民眾無力負擔的問題。