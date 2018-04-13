美放射性核廢料桶破裂 無人受傷

2018-04-13 11:25 中央社 愛達荷州波伊西12日綜合外電報導



美國聯邦官員今天表示，愛達荷州東部的核子設施有一個裝有放射性汙泥的桶子破裂，儘管無人受傷且對公眾沒有危險，但可能會拖累廢棄物運出愛達荷州的進度。

美聯社報導，美國能源部（U.S. Department ofEnergy）表示，55加侖（208公升）桶子昨天深夜破裂，事發地點為占地約2305平方公里的愛達荷國家實驗室（Idaho National Laboratory）所在地，愛達荷國家實驗室是美國頂尖的聯邦核子研究實驗室。

聯邦官員表示，這是此地第一起已知的放射性汙泥桶破裂事件，但可能不是最後一起案例。

愛達荷國家實驗室聯合資訊中心發言人麥利（DonMiley）表示，這是因為冷戰時期相關紀錄保密，官員現在很難知道這類桶子裡頭存放的確切物質。

桶內液體和溶劑的混合物，是科羅拉多州丹佛（Denver）附近的洛磯弗拉茨廠（Rocky Flats Plant）核子武器製造過程的產物。

麥利表示，冷戰時期的官員對於桶內的物質守口如瓶，因為他們深怕如果內容物被知道後，會使得核武製造過程曝光。

他表示，桶子破裂原因初步推斷為放射性衰變，導致桶子變熱點燃鈾粒子。

他表示，調查將持續進行，以判斷其他桶子是否有破裂風險。