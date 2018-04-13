FBI搜御用律師 打亂川普接受訊問期程

2018-04-13 09:57 中央社 華盛頓12日綜合外電報導



川普私人律師柯恩。美聯社 分享 facebook 據兩名知情人士指出，美國總統川普接受通俄案特別檢察官穆勒訊問一事，已因近日聯邦調查局（FBI）突襲搜索川普私人律師柯恩一事而出了岔子。

路透社報導，其中一名知情人士今天表示，川普對搜索柯恩（Michael Cohen）辦公室與住家一事憤怒，使得接受訊問一事的可能性益發渺茫。

不過消息人士透露的狀況與川普今早的推文略顯矛盾，因為川普表示他支持對穆勒（Robert Mueller）調查川普陣營可能與俄國勾結一案，採取合作態度。

川普推文寫道：「在與穆勒接洽時，我已同意採取歷史性的合作與遵守紀律的態度。」

第3個知情消息來源則表示，與穆勒的關係仍堅實，預料不久後就會恢復進行建設性討論。

在FBI突襲搜索柯恩後，川普本週暴跳如雷，但川普的大怒令批評者與包括部分共和黨成員在內的國會議員憂心，他可能會尋求開除穆勒。

川普否認紐約時報10日一則指他去年12月曾想開除穆勒的報導，並在今早的推文裡說：「若我去年12月想開除穆勒，即像失敗的紐約時報所報導的那般，我早已將他開除了。」

另有知情人士今天表示，督導通俄案調查的司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）現在恐位置不保，因為白宮與司法部官員都覺得，羅森斯坦怠忽職守且未約束調查。