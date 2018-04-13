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川普律師愛錄音 密友擔心變證物落檢方手裡

2018-04-13 08:26聯合報 記者季晶晶╱即時報導

華盛頓郵報報導，根據知情人士的說法，美國總統川普的私人律師柯恩有時會錄下和別人的對話，川普的政壇盟友擔心，那些錄音恐怕已經被本周突襲搜索柯恩住家和辦公室的聯邦調查局(FBI)幹員扣押。

柯恩在川普組織擔任律師長達十年，同時也是川普密友，曾經和他打過交道的人說，他會使用數位檔案錄音儲存對話資料，然後重新播放給同事聽。

一名要求匿名的川普顧問說：「我們聽說他有錄音的習慣。現在，我們好奇，錄音帶上有哪些人？他存放的地方都被搜索了嗎？他們發現他的錄音嗎？」

美國聯邦調查局周一持搜索票搜查時，取走柯恩的電腦和手機，主要是想找2016年大選前，柯恩、川普和競選幕僚之間談論「負面消息潛在來源」的通訊紀錄。調查人員也尋找和收過川普封口費的前成人片女星「暴風女」丹尼爾斯以及前花花公子玩伴女郎麥克道格有關的紀錄。

目前不知道柯恩是否將他和川普之間的對話錄音，但熟悉柯恩風格的人說，他會把商業和政治性的談話都錄下來 。川普也知道柯恩的習慣，因為柯恩經常播放自己和其他川普高階顧問的對話給川普聽。

知情人士說：「這是他的標準作為。」

曾擔任水門案檢察官的法律專家艾可曼說，柯恩的對話錄音會被檢察官視為珍寶，「如果要找證據，沒有比錄音帶上原音重現更好的了。」

川普私人律師柯恩。歐新社
川普私人律師柯恩。歐新社
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川普華盛頓郵報

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