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巴西涉貪建商：電郵證據不利前總統魯拉

2018-04-13 08:27中央社 聖保羅12日專電

巴西石油公司貪瀆案主要涉案建商馬塞羅，昨天向聯邦法院表示，他提供警方更多的電子郵件證據，這些郵件的內容對工黨籍前總統魯拉更為不利。

魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）因接受建商OAS饋贈豪華公寓被判受賄和洗錢罪名成立，入獄12年1個月，7日開始在古里提巴聯邦警察廳服刑。

馬塞羅（Marcelo Odebrecht）因轉為汙點證人，在古里提巴聯邦警察廳服刑2年後，去年底獲准在家服刑。昨天，他因另外一宗魯拉被控貪汙和洗錢的訴訟案出庭作證。

馬塞羅坦承在2010年支付巴西幣1250萬元（約新台幣1億800萬元）給工黨，用以在聖保羅購買一塊興建魯拉機構的土地，當時的電子郵件證實這筆錢未經正式管道申報，經手人是魯拉的私交好友、巴西農牧鉅亨賓來（Jose Carlos Bumlai）和律師泰謝拉（RobertoTeixeira）。

魯拉的辯護律師馬丁斯（Cristiano Martins ）是泰謝拉的女婿，辯稱未取得電子郵件的全部內容，要求改期訊問，但一審聯邦法官莫羅（Sergio Moro）和馬塞羅均未同意。

莫羅表示，昨天的庭訊正是因辯方要求馬塞羅對電子郵件的內容疑問提出說明而召開。

馬賽羅亦強調，關於購買魯拉機構土地，以及購買聖貝爾納多–杜坎普（Sao Bernardo do Campo）的一棟豪華公寓供魯拉家庭使用，兩者共逾3000封的電子郵件都已提交法院做為呈堂證供。愈是深入分析這些郵件的內容，對魯拉是愈加不利。

這宗訴訟案已接近最後階段，現在將進入控辯雙方結案陳詞，然後由法官宣讀審判結果。

巴西警察洗錢

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