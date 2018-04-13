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川普考慮重新加入TPP 還說美中最後可能都不會互課關稅

白宮證實 川普考慮重回TPP

2018-04-13 06:25聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普。聯合報系資料照
美國總統川普。聯合報系資料照
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美國參議員透露，總統川普指示官員研究重新進入跨太平洋夥伴協定（TPP）；美國白宮副發言人華特斯12日對此發布聲明表示，川普要求經貿官員再度研究是否可能談成更好的協定。

華特斯（Lindsay Walters）發布聲明指出，川普去年遵守承諾，退出歐巴馬政府談判的TPP協定，因為這對美國勞工與農民不公平；川普一向表明，他對於實現更好的協定保持開放態度，他之前在達沃斯世界經濟論壇演說時也說過。

華特斯說，川普要求賴海哲（Robert Lighthizer）與庫德洛（Larry Kudlow）再次研究是否可能達成更好的協定。

白宮聲明並附上川普在達沃斯世界經濟論壇演說段落，川普當時指出，美國準備與所有國家談判互利的雙邊貿易協定，這將包括TPP國家，這非常重要；美國已與其中一些國家達成協定，將會考慮與其他人談判，無論是個別或是集體談判，若這符合所有人的利益。

據美國「國會山莊報」等媒體12日報導，川普是在白宮會見州長與國會議員時提及此事，聯邦參議員薩斯（Ben Sasse）會後向媒體透露，川普指示庫德洛與賴海哲研究重新加入跨太平洋夥伴協定。

川普競選時形容TPP是「災難」，並誓言一上任就會退出TPP，他去年1月上任後，便兌現競選承諾，宣布退出歐巴馬政府籌謀多年並主導的TPP；當時白宮發言人曾說，退出TPP將迎來美國貿易政策的新時代，川普政府將尋求與全球各地盟邦雙邊自由貿易的機會。

美國退出後，TPP其餘11個成員國繼續推進，並於今年3月在智利簽署「瘦身版」協定，名為「跨太平洋夥伴全面及進步協定」（CPTPP）。

川普TPP白宮

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