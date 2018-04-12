親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

黑鷹蘭嶼墜海打撈上岸 機上6人只找到2具遺體

勞資會議保障勞資對等？人資長：醒醒吧，走程序而已

美加州同意派兵戍邊提2但書 白宮：歡迎

2018-04-12 16:49世界日報 編譯盧炯燊╱11日綜合電

美國加州州長布朗應總統川普的要求，同意部署400名國民兵，但他強調這批國民兵並不全然如川普要求那樣前往美墨邊境，也不會為聯邦移民部執法。但白宮對布朗同意派出國民兵表示歡迎。

民主黨籍的布朗在致函川普政府的信件裡指出，這些國民兵「不會執行興建圍牆任務、不會執行圍捕婦女、兒童，或拘留因逃避暴力追求更好生活的人。」

川普希望可以派遣4000名國民兵對美墨邊境應對無證移民以及走私毒販。目前來自共和黨控制的州以及與墨西哥接壤的州，包括亞利桑納、新墨西哥以及德州等，已合共同意派出1600人。

對於加州同意派出國民兵，白宮表示歡迎並稱讚布朗的決定，不過沒有提到布朗聲稱不會參與打擊無證移民的說法。

白宮發言人桑德斯指出，「我們很高興看到加州州長布朗與政府合作，派遣國民兵協助維持南部邊境的安全。」

國防部上周發出的備忘錄指出，派出的國民兵不會採取執法行動，此外在未獲國防部批准下，也不會與被國土安全部拘留的人接觸。

雖然布朗在信中表明加州國民兵不會對無證移民採取行動，也不會興建圍牆，但在打擊毒品方面，則比其他共和黨控制的州採取更重要的行動。

布朗表示，加州國民兵會參與目前的打擊跨境走私毒品、槍械及人口的行動。其實現在已約有250名加州國民兵參與這些行動，包括在邊境的65人。至於新派遣的也會部署在邊境、沿岸及州內各處地方。

另外亞利桑納州的60名國民兵，13日會派到邊境城鎮諾加拉斯(Nogales)參與打擊無證移民及毒販。

移民川普白宮

相關新聞

NBC：3原因 讓美眾院議長萊恩想走人　

2018-04-12 13:39

領糧券須毒品藥檢 美各州可能放行

2018-04-12 16:58

國務卿任命聽證 龐培歐：美中夥伴關係將更具成效

2018-04-12 16:55

該炒司法部副部長嗎 川普身邊人不同調

2018-04-12 15:47

解決遊民問題法案 美加州11大城市長籲州府挺

2018-04-12 15:27

美前眾院議長貝納 宣布加入大麻業

2018-04-12 14:55

美國務卿提名人龐培歐 想淡化「鷹派」形象

2018-04-12 14:51

美眾院議長萊恩宣布退休 不想再當「周末爸爸」

2018-04-12 13:41

孫安佐蹲牢15天 爆監獄多起非自然死亡案件

2018-04-12 12:41

杜大衛事件滿一年 「超賣機位」趕人下機少了6成

2018-04-12 12:00

美候任國務卿將聽證 激勵士氣為要務

2018-04-12 11:45

美俄關係陷冰點 川普怪穆勒點燃仇恨

2018-04-12 10:54

孫安佐再被控持有非法武器 律師邱彰：會被遺返

2018-04-12 09:42

事發5天前才申請入學 孫安佐傳已遭美國大學除名

2018-04-12 09:29

川普提名戴維森出任美軍太平洋司令 下周參院聽證

2018-04-12 06:04

孫安佐罪名再添 遭控持有犯罪工具

2018-04-12 03:17

才48歲！美眾議院議長萊恩 宣布退休

2018-04-11 23:43

美眾院議長萊恩記者會宣布退休 「今後以家庭為重」

2018-04-11 22:54

美眾議院議長萊恩不連任 預計明年一月退休

2018-04-11 22:18

美聯社：美國眾院議長萊恩近期宣布不競選連任

2018-04-11 21:03

美國眾院議長萊恩傳將退休

2018-04-11 20:58

長堤市選舉／忻劍豪落敗 市長超高得票率連任

2018-04-11 17:16

亞市選舉 兩候選人難分軒輊

2018-04-11 17:14

川普怒了！砲轟司法部 打算炒了副部長羅森斯坦

2018-04-11 17:09

難拔眼中釘 川普到底有沒有權開除穆勒？

2018-04-11 17:04

「正中要害」 搜索川普律師 如在總統家門口丟炸彈

2018-04-11 17:03

最低票價69元 邊疆航空聖荷西增5航線

2018-04-11 17:02

小飛機墜毀6死 女模死前自拍上傳

2018-04-11 16:13

國務卿任命恐遭杯葛 龐培歐頻拉票

2018-04-11 16:02

維安開支浮濫 民主黨：普魯特無死亡威脅

2018-04-11 15:57

美墨邊境造牆 加州檢察長Say No！

2018-04-11 14:13

學者看千禧世代 對政治保守

2018-04-11 14:11

衛報點名 最危險美國公司…是它！

2018-04-11 14:09

白宮稱川普有權炒穆勒 議員：等同自殺

2018-04-11 13:57

川普的人事困境如何解？

2018-04-09 11:07
看更多

熱門文章

孫安佐罪名再添 遭控持有犯罪工具

2018-04-12 03:17

孫安佐再被控持有非法武器 律師邱彰：會被遺返

2018-04-12 09:42

事發5天前才申請入學 孫安佐傳已遭美國大學除名

2018-04-12 09:29

眾院5小時拷問…祖克柏坦承擋不了非法廣告 自己個資也被賣

2018-04-12 06:36

祖克柏通過參院拷問 因為背後高人這麼指點他

2018-04-11 17:30

阿爾及利亞軍機墜機 超過200人罹難

2018-04-11 17:26

川普變真快！警告俄不久後 又想幫經濟並遺憾關係惡化

2018-04-11 22:41

孫安佐蹲牢15天 爆監獄多起非自然死亡案件

2018-04-12 12:41

美眾院議長萊恩記者會宣布退休 「今後以家庭為重」

2018-04-11 22:54

日本驚傳19歲菜鳥警員槍殺長官 稱因遭辱罵

2018-04-12 09:08

日本長者用紙張佔位 遭批不該倚老賣老

2018-04-11 21:56

參議員不懂臉書抓不到重點 祖克柏全身而退

2018-04-11 18:45

美國最髒蔬果冠軍出爐！近100%樣本殘留農藥

2018-04-12 11:11

沖繩麻疹疫情擴大 傳染源疑是台灣旅客

2018-04-11 19:44

沙國成功攔截 飛越首都上空飛彈

2018-04-12 00:01

川普揚言轟炸敘利亞、Fed偏鷹派 道瓊又跌逾200點

2018-04-12 06:33

地中海客機小心空襲！ 川普警告俄國：飛彈將打敘利亞

2018-04-11 23:53

川普放砲 美俄衝突升溫

2018-04-12 01:50

大摩：亞股投資人 快獲利了結

2018-04-12 00:44

鑑賞太久會溶化！ 日本餐廳將超浮誇盆栽端上桌

2018-04-12 12:49

機械式答題、椅墊偷加高 祖克柏聽證會後網友惡搞連連

2018-04-12 10:43

祖克柏承認 臉書也收集非註冊用戶的網路資料

2018-04-12 10:34

川普提名戴維森出任美軍太平洋司令 下周參院聽證

2018-04-12 06:04

蘋果HomePod銷售後繼無力 傳已對供應商英業達砍單

2018-04-12 11:59

川普放話對敘利亞射飛彈 油價暴衝 美股開盤恐跌300點

2018-04-11 20:19

才48歲！美眾議院議長萊恩 宣布退休

2018-04-11 23:43

紅肉蘋果在澳洲上市

2018-04-12 14:05

美中貿易戰風險大！IMF總裁拉加德：恐撕裂全球秩序

2018-04-11 17:35

美元兌日圓走貶 敘利亞局勢緊張

2018-04-12 08:07

敘利亞恐遭空襲 航空公司調整飛航路線

2018-04-11 23:35

川普尚未決定對敘動武 傳英潛艦開拔

2018-04-12 07:02

祖克柏表現淡定...高人指點

2018-04-12 00:31

阿爾及利亞軍機失事 至少257死

2018-04-11 23:57

臉書第一「網紅」道歉 穿什麼竟引起關注

2018-04-12 11:00

除了「必要時拉蘋果下水」 祖克柏小抄還寫了這些

2018-04-12 14:09

拍婚紗都沒笑！婚姻被判無效移民法國夢碎

2018-04-11 17:04

川普警告俄羅斯：為美飛彈攻擊敘利亞做好準備

2018-04-11 19:33

中美航空母艦 南海尬軍力

2018-04-12 00:28

NBC：3原因 讓美眾院議長萊恩想走人　

2018-04-12 13:39

祖克柏續赴國會作證 坦承自己的個資也被賣

2018-04-12 02:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top