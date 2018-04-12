美加州同意派兵戍邊提2但書 白宮：歡迎

2018-04-12 16:49 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ╱11日綜合電



美國加州州長布朗應總統川普的要求，同意部署400名國民兵，但他強調這批國民兵並不全然如川普要求那樣前往美墨邊境，也不會為聯邦移民部執法。但白宮對布朗同意派出國民兵表示歡迎。

民主黨籍的布朗在致函川普政府的信件裡指出，這些國民兵「不會執行興建圍牆任務、不會執行圍捕婦女、兒童，或拘留因逃避暴力追求更好生活的人。」

川普希望可以派遣4000名國民兵對美墨邊境應對無證移民以及走私毒販。目前來自共和黨控制的州以及與墨西哥接壤的州，包括亞利桑納、新墨西哥以及德州等，已合共同意派出1600人。

對於加州同意派出國民兵，白宮表示歡迎並稱讚布朗的決定，不過沒有提到布朗聲稱不會參與打擊無證移民的說法。

白宮發言人桑德斯指出，「我們很高興看到加州州長布朗與政府合作，派遣國民兵協助維持南部邊境的安全。」

國防部上周發出的備忘錄指出，派出的國民兵不會採取執法行動，此外在未獲國防部批准下，也不會與被國土安全部拘留的人接觸。

雖然布朗在信中表明加州國民兵不會對無證移民採取行動，也不會興建圍牆，但在打擊毒品方面，則比其他共和黨控制的州採取更重要的行動。

布朗表示，加州國民兵會參與目前的打擊跨境走私毒品、槍械及人口的行動。其實現在已約有250名加州國民兵參與這些行動，包括在邊境的65人。至於新派遣的也會部署在邊境、沿岸及州內各處地方。

另外亞利桑納州的60名國民兵，13日會派到邊境城鎮諾加拉斯(Nogales)參與打擊無證移民及毒販。