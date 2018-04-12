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加州增派400國民兵 強調任務非抓無證移民

2018-04-12 13:37中央社 洛杉磯11日綜合外電報導

美國加州州長布朗（Jerry Brown）今天表示，將接受來自川普政府的聯邦經費，增派加州國民兵，但也表示他們的任務將是打擊跨境犯罪，而非拘留無證移民

法新社報導，布朗致函美國國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）和國防部長馬提斯（Jim Mattis），表示加州將增派400名國民兵。加州目前共有250名國民兵，其中55名派駐加州邊境。

布朗寫道：「不過我們要非常清楚地說明這項任務範圍。任務內容不會是打造新牆，也不會是圍捕婦孺或拘留逃避暴力及尋求更好生活的民眾。」

「加州國民兵（California National Guard）將不會執行聯邦移民法。」

他表示，他們支援的任務將是針對跨國犯罪集團、人口販運和邊境沿線的非法槍枝與毒品走私，這些「對所有美國人來說，包括共和黨與民主黨人，都是首要任務」。

他還引述統計資料，顯示去年在邊境逮捕移民案件數達近50年新低，還說「沒有大批移民湧入加州的情況」。

德州10日剛宣布，將部署1000多名國民兵至美國和墨西哥邊境，以回應美國總統川普在南境軍事部署的要求。亞利桑那州也應聯邦政府要求，已於9日派遣225名國民兵。

移民川普

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