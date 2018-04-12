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美眾院議長萊恩宣布退休 不想再當「周末爸爸」

2018-04-12 13:41世界日報 特派員許惠敏／華盛頓報導

美國聯邦眾議院共和黨籍議長萊恩。 美聯社
美國聯邦眾議院共和黨籍議長萊恩。 美聯社
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美國聯邦眾議院共和黨籍議長萊恩(Paul D. Ryan)11日宣布退休，不再尋求連任。萊恩稱他不是辭職，議長之職將會做到任期結束，他也說，離開後他沒打算再服務國會。同一天，共和黨籍的佛州國會眾議員羅斯(Dennis Rose)也宣布不再尋求連任，使得在川普總統上台以來已經離開國會或宣布不再尋求連任的共和黨籍眾議員增加到37人，超過民主黨的17人，預計將衝擊期中選舉共和黨選情。

萊恩說，他對擔任國會議長備感榮幸，也自豪取得無數成就，但因為三名子女都已是青少年，他必須重設優先順序，「我會做到這個會期結束，這是我當選時的承諾。但我會在明年1月退休，把這個共和黨多數留給正確的繼承者，和一個燦爛的未來」。

完成稅改，萊恩稱是他留下最重要的政績，上個月剛完成的「重建美軍」計畫也是，這些政績將有助共和黨贏得期中選舉。他說，退休的理由是三個子女，「身為丈夫、父親，這也是我的榮幸，我的三個子女現在都是十幾歲青少年，他們需要父母，父親過世時我才16歲，我不希望我的子女記得我只是『周末父親』」。

萊恩說，接下議長時，他承諾全心投入並做好這一工作，但沒有一個工作是永遠的，「我的良知告訴我不能連任」。

萊恩的父親、祖父和曾祖父都在50多歲因心臟病死亡，48歲的萊恩選擇在事業巔峰退下，健康和家庭顯然是他的主要考量。

他不忘感謝川普總統支持他在國會推動的法案。川普總統則早在萊恩宣布前搶先推文，稱萊恩是真好人，「雖然他不連任，無人會質疑他所留下的政績遺產和成就」。

萊恩是威斯康辛州第一國會選區眾議員，1998年當選眾議員後，已六度連任。在當選眾議員前，他曾服務智庫、國會立法助理，2012年他曾與共和黨總統候選人羅穆尼搭檔競選，輸給角逐連任的歐巴馬。

因前議長貝納辭職，當時45歲的萊恩於2015年10月29日獲眾院多數票當選議長，成為美國國會有史以來第二年輕的議長。萊恩目前還是眾院預算委員會主席。

期中選舉還有半年舉行，國會共和黨己出現前所未見的「離職潮」，根據選票百科(BallotPedia)網站，包括萊恩和同一日宣布不連任的羅斯(Dennis Ross，佛州)在內，共和黨已有37名眾議員已離開，或表態將在115會期結束時離開國會；民主黨只有17人，這給予民主黨從少數翻轉成多數的絕佳機會，民主黨只要多拿下24席就能成為眾院多數黨，扭轉從2011年以來的少數黨局面。參院方面，有三名共和黨無意連任，無民主黨表態倦勤。

共和黨民主黨選舉

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