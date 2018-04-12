NBC：3原因 讓美眾院議長萊恩想走人

2018-04-12 13:39 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合11日電



美國聯邦眾院議長萊恩。美聯社 分享 facebook

美國聯邦眾院議長萊恩(Paul Ryan)宣布不爭取連任，國家廣播公司(NBC)分析，原因在於老闆川普太難搞、共和黨期中選舉展望不佳，以及聯邦政府每年赤字超過1兆元，都使萊恩覺得政治前途黯淡。

展望未來，萊恩面對的最佳狀況是共和黨在眾院仍居多數，只是領先民主黨的優勢縮小；最糟狀況是，共和黨變成少數黨，眾院議長也換人做。

有些共和黨人認為，在政治觀察家與金主眼中，萊恩此舉只會被解讀為，他認定民主黨將在11月期中選舉奪回眾院主導權。

長期捐款支持共和黨的油田服務業者Canary執行長艾伯哈特(Dan Eberhart)說：「他選在這時宣布，會被視為承認共和黨將失去眾院，現在金主們自然會把焦點移到參院。」

北卡羅來納州聯邦眾議員瓊斯(Walter Jones)則認為，川普總統才是左右期中選舉更大的變數，「白宮變數對共和黨未來的影響，比萊恩動向還大」。

但他也提醒，選民要注意在萊恩任內聯邦政府累積的赤字，而且萊恩主導了連續兩項法案，一方面減稅，一方面增加國防與國內支出。

瓊斯說：「有人說他是保守派，卻花掉這麼多錢，自己還不用負擔任何一毛錢，這真的很諷刺」。

美聯社則報導，萊恩宣布不爭取連任，至少將為共和黨帶來三個困境。第一，國會共和黨人中將少了一個理性聲音，未來能勸說川普有害無益的大砲性格收斂一點；

第二，川普需要具影響力的黨內盟友，能把他的雄心壯志轉化為國會法案，未來將少了一人；

第三，萊恩可能更快變成眾議院的跛鴨議長，因為議長寶座爭奪戰恐提前開打。