日本驚傳19歲菜鳥警員槍殺長官 稱因遭辱罵

2018-04-12 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本滋賀縣彦根市本昨晚發生一名19歲的年輕巡查開槍射殺同事案件，他稱是因被辱罵而開槍。圖擷自 NHK(0412) 分享 facebook

日本滋賀縣彦根市發生一名19歲年輕巡查槍殺同事案件。年輕巡查遭逮後說明殺人原因，「因為被辱罵，所以我就開槍了」。

根據NHK等相關報導，11日晚間8時45分左右，119接到民眾報案在河瀬車站前的派出所有人出事了，警消趕往現場後發現倒地的是該派出所的巡查部長井本光，他的後腦與背部中彈，趴在派出所的辦公桌血流不止，沒多久立即確認死亡。與他一同職勤的19歲巡查行蹤不明。

縣警以殺人嫌疑開始追捕年輕巡查。不久後，警方接到隔壁町、愛莊町民眾報案電話，發現一輛警車卡在田地裡，經查證實為河瀬車站前派出所所屬警車。警方在周邊展開搜尋，半夜1點半過後不久，在愛莊町近江鐵路的軌道上發現年輕巡查的身影，當時的樣子情緒非常低落。警方在今天上午5時半以涉嫌殺人將之逮捕。根據搜查相關人士說法，年輕巡查自稱因為遭到叱喝所以開槍。動機與詳細的經過還在進一步調查中。

通報看到警車的是住在附近的男性，他在11日晚間過8點不久，因為想抽菸所以走出家門，聽到附近發出轟轟的怪聲音，靠近田地看到一輛警車衝進田裡後陷入，接著一名警官下了車，脫下上衣後往東邊離開。他聽到該警官邊走頻頻發出嘖嘖的打舌音，且模樣看似喝醉的樣子讓人覺得很詭異，因此迅速撥打了110。

據了解，警方在遭棄置的警車附近，也發現年輕巡查所持有的警槍。

槍殺同僚的年輕巡查去年4月被錄取為警察官，今年1月底剛分派到彥根警察署地域課。

河瀬車站附近的民眾表示，死亡的井本是個非常親切的警官，看到一人在路上遊玩的小孩，都會上前關心並親送回家，發生這樣的事令人驚訝。一名20歲女性表示，以前一直都認為派出所前面的道路是安全的，今後恐怕很難放心的通過。