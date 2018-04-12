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川普提名戴維森出任美軍太平洋司令 下周參院聽證

2018-04-12 06:04聯合報 記者張加╱即時報導

美國川普政府提名海軍艦隊司令部司令戴維森（Philip Davidson）接任美...
美國川普政府提名海軍艦隊司令部司令戴維森（Philip Davidson）接任美軍太平洋司令部司令。圖／取自美國海軍網站
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美國川普政府宣布下一任美軍太平洋司令部司令人選，提名海軍艦隊司令部司令戴維森（Philip Davidson）接任，參院軍委會將於17日舉行其任命聽證會。

國防部10日發布聲明指出，國防部長馬提斯宣布，總統川普確認提名戴維森出任太平洋司令；戴維森的任命尚需參議院通過，根據參議院軍委會網站資訊，將於17日舉行戴維森任命聽證會。

太平洋司令部責任轄區包括中國大陸、北韓、南韓、日本、台灣、澳洲等地，此關鍵職位受到亞洲各國密切關注。

現任太平洋司令哈里斯（Harry Harris）獲川普提名出任駐澳洲大使，其任命案尚待參議院通過。

川普澳洲國防部

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