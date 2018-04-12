美眾院議長不尋連任 牽動國會政黨板塊

2018-04-12 03:21 中央社 華盛頓11日專電



美國眾議院議長萊恩（Paul Ryan） 歐新社 分享 facebook

美國眾議院議長萊恩宣布，將不在年底期中選舉尋求連任。身為共和黨最具影響力的議員與競選經費募款者之一，這項宣布讓共和黨期中選舉後繼續掌控國會的可能性更為渺茫。

48歲的萊恩（Paul Ryan）可能不尋求連任的傳聞，在華府政壇已經傳言一段時間。今天的宣布雖在意料之中，但由於距11月的期中選舉僅6個多月，身為共和黨最具影響力的議員之一，萊恩此時宣布不再角逐連任，仍讓外界大感意外。

根據新聞網站AXIOS統計，連同萊恩在內，已經有58名現任眾議員表明不再參與年底的期中選舉，其中39席為共和黨議員。萊恩無疑是當中最具分量的一席。

美國眾議院435席議員將在年底期中選舉全數改選。目前眾議院席次中，共和黨237席、民主黨193席，另有5席出缺；參議院則有1/3議員面臨改選。參議院的共和黨與民主黨席次分別為51與47席，另有2席為獨立議員。

共和黨儘管仍是參眾兩院的多數，但眾議院已經有39名共和黨議員宣布不再角逐，參議院也僅剛過半數，共和黨在這次選舉早已吃緊。

美國總統川普就任一年多來，他的執政能力與方向遭逢不少質疑，連帶影響和他同屬共和黨的國會議員。在這樣的情況下，黨內外形象都不錯的萊恩提早半年宣布不再參選，讓共和黨年底選戰壓力倍增。

16歲就喪父的萊恩雖然不斷強調，不再參選是為了當個好丈夫、好爸爸，不想在孩子的成長過程中缺席，也否認共和黨可能在年底失去多數黨地位的可能性影響了他的決定，但他選擇離開政壇，仍為共和黨年底選舉投下震撼彈。

身為議長的萊恩，是共和黨最重要的競選經費募款人之一，也是強有力的選舉站台者。儘管他表示仍會在未來這段期間做好議長職務，也會繼續為共和黨募款，為其他共和黨候選人站台，但在他選擇離開政壇之後，金主是否會以此為由不再捐款給處於劣勢的共和黨，是共和黨必須面對的一大挑戰。

更讓共和黨擔心的是，萊恩的離開不僅重擊黨內士氣，也可能引爆一波退選潮，特別是對面臨來自民主黨強力挑戰的共和黨議員。若是如此，共和黨將更難在年底選舉中繼續取得多數黨地位。