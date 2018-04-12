憂川普炒人 美參院擬立法保護通俄案特檢

2018-04-12 04:42 中央社 華盛頓11日綜合外電報導



美國總統川普將美俄不睦歸咎於調查通俄案的特別檢察官穆勒，使得穆勒恐遭開除的憂心再起。參議院今天打算推動一項兩黨措施，以保障穆勒能繼續查案。

川普昨天將美俄關係不佳憤怒地歸咎於穆勒（Robert Mueller），批評穆勒的調查行動「虛假邪惡」。他於推特發飆寫道「美俄之間的仇恨有許多是因虛假邪惡的通俄門調查所造成，帶頭的是清一色的民主黨效忠者，或為前總統歐巴馬效力的人。」

法新社報導，參議院有意推動的「特別檢察官獨立與誠信法案」（ The Special Counsel Independenceand Integrity Act），確保穆勒與所有日後的特別檢察官，只能被高階司法部官員以「正當理由」開除。

一旦法案生效，特別檢察官會有10天時間尋求緊急司法審查，以確認開除理由是否為正當理由，若非正當理由則開除自屬無效。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，參議院司法委員會希望最快能在12日表決這項保障調查通俄案特別檢察官的兩黨法案，不過司委會主席、共和黨籍的葛拉斯里（Chuck Grassley）表示，表決可能推遲至下週。

路透社報導，美國眾議院議長萊恩（Paul Ryan）今天表示，他獲得白宮保證，川普沒打算開除調查俄國干預2016美國大選的調查人員。

萊恩在一場記者會說：「我沒有理由相信那種事會發生，我有獲得不會發生那種事的保證，因為我跟白宮的人談過。我的想法沒變，我認為他們（司法部副部長與特別檢察官）仍獲准做他們的工作。」