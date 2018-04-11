美眾議院議長萊恩不連任 預計明年一月退休

2018-04-11 22:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國會眾議院議長萊恩（Paul Ryan）傳出將不會競選連任，計畫明年一月退休。總統川普11日推文證實萊恩不尋求連任，並稱萊恩是位好人。

哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）等媒體11日報導，萊恩的發言人巴克（Brendan Buck）發布聲明表示，萊恩今早告訴同事，這將是他作為眾議院成員的最後一年，他將做完任期，明年一月退休。