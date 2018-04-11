親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

海淡廠破管停水 澎湖7500戶停22小時

教部「卡管」31項罪狀 竟有來自「百度百科」

美眾議院議長萊恩不連任 預計明年一月退休

2018-04-11 22:18聯合報 記者張加╱即時報導

美國國會眾議院議長萊恩（Paul Ryan）傳出將不會競選連任，計畫明年一月退休。總統川普11日推文證實萊恩不尋求連任，並稱萊恩是位好人。

哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）等媒體11日報導，萊恩的發言人巴克（Brendan Buck）發布聲明表示，萊恩今早告訴同事，這將是他作為眾議院成員的最後一年，他將做完任期，明年一月退休。

48歲的萊恩2012年曾為共和黨副總統候選人，與總統候選人羅姆尼搭檔，但敗給民主黨的歐巴馬及拜登。萊恩於2015年出任眾院議長。

美國國會眾議院議長萊恩將不會競選連任。（法新社）
美國國會眾議院議長萊恩將不會競選連任。（法新社）
分享

哥倫比亞共和黨民主黨

相關新聞

美眾院議長萊恩記者會宣布退休 「今後以家庭為重」

2018-04-11 22:54

美聯社：美國眾院議長萊恩近期宣布不競選連任

2018-04-11 21:03

美國眾院議長萊恩傳將退休

2018-04-11 20:58

長堤市選舉／忻劍豪落敗 市長超高得票率連任

2018-04-11 17:16

亞市選舉 兩候選人難分軒輊

2018-04-11 17:14

川普怒了！砲轟司法部 打算炒了副部長羅森斯坦

2018-04-11 17:09

難拔眼中釘 川普到底有沒有權開除穆勒？

2018-04-11 17:04

「正中要害」 搜索川普律師 如在總統家門口丟炸彈

2018-04-11 17:03

最低票價69元 邊疆航空聖荷西增5航線

2018-04-11 17:02

小飛機墜毀6死 女模死前自拍上傳

2018-04-11 16:13

國務卿任命恐遭杯葛 龐培歐頻拉票

2018-04-11 16:02

維安開支浮濫 民主黨：普魯特無死亡威脅

2018-04-11 15:57

川普有權開除穆勒…議員警告等同自殺

2018-04-11 14:23

美墨邊境造牆 加州檢察長Say No！

2018-04-11 14:13

學者看千禧世代 對政治保守

2018-04-11 14:11

衛報點名 最危險美國公司…是它！

2018-04-11 14:09

白宮稱川普有權炒穆勒 議員：等同自殺

2018-04-11 13:57

強化美墨邊防 德州將派逾1000國民兵

2018-04-11 13:35

哈佛招生紀錄 法官令部分公開

2018-04-11 12:56

德銀交易傳遭關切 川普2度考慮開除特檢

2018-04-11 12:15

中國留學生 為美國校園商圈主力財源

2018-04-11 12:11

川普暴走不受控…幕僚虐心 用名嘴來拐主子

2018-04-11 10:00

搜索律師惹怒川普 白宮：總統有權開除穆勒

2018-04-11 08:28

川普幕僚又走一人 白宮國土安全顧問波瑟特請辭

2018-04-11 00:54

FBI搜御用律師辦公室 華郵：正中川普要害

2018-04-11 00:36

監督對敘出擊 川普取消訪問拉丁美洲

2018-04-10 23:34

川普的人事困境如何解？

2018-04-09 11:07
看更多

熱門文章

長髮辣妹與役男一同等體檢？ 徵兵畫面好害羞

2018-04-11 15:10

美中戰緩和 美股收高道瓊大漲428.9點

2018-04-11 06:18

日本開徵國際觀光旅客稅 明年起旅日付1千日圓

2018-04-11 10:23

陸四大舉措擴大開放 川普推文感謝習近平

2018-04-11 02:40

英國知名餅乾蓋暗藏玄機 草叢內竟藏情色畫面

2018-04-11 09:59

祖克柏國會作證 議員這問題讓他結巴停頓8秒

2018-04-11 12:18

習近平釋善意 道瓊早盤大漲近500點

2018-04-10 23:02

以色列為何要空襲敘利亞？ CNN說是這原因

2018-04-10 23:13

賣得好慘！ 三星手機大陸市占率跌破1%

2018-04-11 00:18

女記者直播突遭男子強吻 怒發文「我該得到尊重」

2018-04-11 12:43

祖克柏被拷問5小時沒被問倒 投資人「按讚」股價漲4.5%

2018-04-11 09:06

阿爾及利亞軍機墜機 超過200人罹難

2018-04-11 17:26

日本將成稀土大國 南鳥島EEZ蘊藏量夠全球用數百年

2018-04-11 08:48

白宮：看到具體行動 才撤對中國懲罰性關稅

2018-04-11 05:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top