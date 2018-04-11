美聯社：美國眾院議長萊恩近期宣布不競選連任

2018-04-11 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



美聯社報導，美國國會眾議院議長萊恩將不會競選連任。48歲的萊恩2012年曾為副總統候選人，和總統候選人羅姆尼搭檔，但敗給歐巴馬及拜登。萊恩於2015年接替貝納，出任眾院議長。