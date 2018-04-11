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美聯社：美國眾院議長萊恩近期宣布不競選連任

2018-04-11 21:03聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

美聯社報導，美國國會眾議院議長萊恩將不會競選連任。48歲的萊恩2012年曾為副總統候選人，和總統候選人羅姆尼搭檔，但敗給歐巴馬拜登。萊恩於2015年接替貝納，出任眾院議長。

新聞網站Axios報導，萊恩對親近人士透露，不會在今年11月的期中選舉尋求連任，他近期便會親自宣布這項決定。據消息來源透露，早在減稅法案通過後，萊恩即有辭意，但未說明原因。

美國國會眾議院議長萊恩將不會競選連任。（法新社）
美國國會眾議院議長萊恩將不會競選連任。（法新社）
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