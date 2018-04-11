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FBI搜御用律師辦公室 華郵：正中川普要害

2018-04-11 00:36中央社 華盛頓9日綜合外電報導

美國總統川普的私人律師柯恩。 路透
美國總統川普的私人律師柯恩。 路透
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華盛頓郵報」報導，美國總統川普的私人律師柯恩辦公室今天遭聯邦調查局幹員突襲搜索，查扣柯恩與川普之間的私密通訊資料，此舉有如在川普家門口投下炸彈

報導指出，柯恩（Michael D. Cohen）有如川普的虛擬保險庫，守護著川普的祕密，從商業交易到個人私事，他也是川普願望的執行者。

聯邦調查局（FBI）幹員查扣柯恩與川普之間的私密通訊資料，以及柯恩支付自稱與川普發生過性關係的成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）13萬美元封口費相關文件。

在特別檢察官穆勒（Robert S. Mueller III）發動法律戰步步進逼川普之際，突襲搜索柯恩辦公室，可說是開闢了另一個全新戰線。

阿拉巴馬州前聯邦檢察官范斯（Joyce WhiteVance）表示：「這次搜索行動就像是在川普家門口丟下一枚炸彈。」

華盛頓律師柴德（Mark S. Zaid）指出，查扣柯恩的資料，「會是總統最為憂慮之事」。

他說：「除了逮捕某人妻子或是向家屬成員施壓之外，你找不到比這更糟的事。此舉命中核心：你的律師、你的會計師、你的理髮師、你的治療師、你的酒保。這些人知道你最糟糕的一面。」

川普總統今天下午多數時間待在電視機前。助理表示，川普總統收看有線電視新聞頻道報導聯邦調查局幹員在穆勒指示下，突襲搜索柯恩的辦公室、住家與旅館房間，查扣柯恩的電腦、手機與私人財務紀錄。

川普稍早曾經回擊，他不滿律師－客戶守密特權遭到傷害。他發推文說「律師－客戶守密特權已死！」「這完全是獵巫！！！」

川普並稱突襲搜索「可恥」，他也說穆勒的調查是「對我們國家的攻擊」，引發新的揣測出現，川普可能尋求開除特別檢察官。

川普華盛頓郵報炸彈

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