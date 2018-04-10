監督對敘出擊 川普取消訪問拉丁美洲

2018-04-10 23:34 中央社 華盛頓10日綜合外電報導



白宮今天突然宣布，美國總統川普取消預定本周稍後展開的首次拉丁美洲之行，原因是在敘利亞發生疑似化學武器攻擊事件造成慘重傷亡後，他要「監督美國回應敘利亞的行動」。

法新社報導，川普正在衡量對敘利亞採取什麼軍事行動。但在白宮作此宣布前不久，聯邦調查局（FBI）人員也突襲搜查川普私人律師柯恩（Michael Cohen）的辦公室。

白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）說，副總統彭斯（Mike Pence）將代表川普前往秘魯，出席美洲國家高峰會。

桑德斯發布聲明說：「川普總統不會依據原定計畫，出席在秘魯首都利馬舉行的第8屆美洲高峰會，以及訪問哥倫比亞首都波哥大。」

她又說，川普「將留在美國，監督美國回應敘利亞的行動，以及注意世界各地情勢的發展」。她表示，彭斯也將代表川普訪問哥倫比亞。

敘利亞首都大馬士革附近由反抗軍控制的城鎮度瑪（Douma）7日晚間遭到攻擊，疑似動用化學武器，造成至少60人喪生和上千人受傷。川普誓言會迅速作出決定，對這種「暴行」作出回應，這也使得他的出訪行程必須改變。

去年敘利亞發生化武攻擊後，川普曾下令發射飛彈攻擊敘利亞政府軍的空軍基地。目前還不清楚川普這次會採取什麼軍事行動。