律師辦公室突然被搜 川普罵「太不像話」

2018-04-10 14:16 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



美國總統川普。歐新社 分享 facebook

美國總統川普私人律師柯恩（Michael Cohen）的住處以及位於紐約的辦公室，9日突然遭到搜查，對於如此戲劇性發展，川普面對媒體詢問是否將開除特別檢察官時答道：「我剛聽說，他們闖進我一位私人律師的辦公室。這種狀況實在太不像話。根本就是獵巫行動。」

柯恩的律師萊恩（Stephen Ryan）對紐約時報證實，紐約南區聯邦檢察官9日發出多張搜索令，並在搜索行動中帶走柯恩與客戶之間的保密通訊資料；萊恩表示，聯邦檢察官申請獲准的搜索令，是由特別檢察官穆勒（Robert Mueller）轉介而提出申請的。

柯恩辦公室遭搜查消息傳出後，川普面對媒體詢問會不會開除穆勒時答覆說：「現在事情搞成這樣，太不像話。且讓我們看看事情怎麼發展。很多人都跟我說，應該把穆勒給炒掉。」

川普指出：「我再次重申，他們根本查不到任何東西，而從查不出任何結果的這個事實來看，本身就透露重大訊息，因為掌管調查行動的負責人，也就是司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）曾經寫過對前任聯邦調查局局長柯米強烈批判的信函。」

川普接著說：「後來的發展證實開除柯米是正確的決定。如果去看看他所做過的所有事情，看看聯邦調查局到底在搞些什麼，就會知道我做的事對的。不過，他也根據外國情報監視法（FISA）簽發搜索令，羅森斯坦也簽了。但羅森斯坦同樣寫過柯米的開除信，他這樣做是絕對正確的。」

色情電影女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）先前指出，2016年總統大選前夕，收到柯恩給她13萬美元「封口費」，禁止她對外透露與川普之間的地下情。柯恩則表示，這筆款項來自他個人，與川普並無關係。

紐時指出，這次柯恩辦公室遭到搜查，與穆勒調查團隊正在調查中的「通俄案」，似無直接關聯，而是與調查過程中衍生出來的訊息有關，穆勒團隊掌握某些證據之後，便轉呈給位於紐約的聯邦檢察官。

萊恩表示，這次搜索行動「完全是不妥當的，也是不必要的。」他表示，柯恩完全配合有關當局的調查，已交出數千份文件給調查俄羅斯干預美國大選的國會調查小組。

另一方面，消息人士透露，柯恩所掌握的資料當中，與丹尼爾斯有關的文件只是其中一部分而已，聯邦調查局人員在9日搜查行動中，還查封電子郵件、稅務資料以及商業往來紀錄等。

美國聯邦調查局以及聯邦檢察官辦公室9日均表示，這波搜查行動的目標包括尋找柯恩與前白宮新聞聯絡室主任希克斯（Hope Hicks）之間的電郵往來，釐清關於2016年6月9日川普長子小唐納、女婿庫許納與宣稱可以提供民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓「黑資料」的俄羅斯人士在川普大樓的會面細節。

消息人士透露，由於柯恩與希克斯之間並不是律師與客戶的關係，因此兩人之間的電郵往來，並不受到「律師客戶保密特權」的保護。