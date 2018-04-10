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移民車隊抵墨西哥市 至少200人尋美庇護

2018-04-10 12:43中央社 墨西哥市9日綜合外電報導

約20輛巴士載送的中美洲移民今天抵達墨西哥首都墨西哥市，組織移民車隊的團體表示，這批移民中，至少有200人計劃在美尋求庇護。

來自薩爾瓦多、宏都拉斯和尼加拉瓜等地的移民來到墨西哥市後，湧入羅馬天主教派的瓜達魯普大教堂（Basilica of Guadalupe），表達感謝、整頓心情，並宣洩從南部邊境出發、組隊遠道而來的緊繃情緒。

組織移民隊伍的團體上週宣布，移民們將不再集體往美國邊境前進。

號召移民車隊的團體「無國界人民」（Pueblo Sin Fronteras）協調員阿貝加（Rodrigo Abeja）今天表示，尋求美國庇護的人數是組織估計的兩倍以上。

路透社報導，他們當中，有許多人花費數天或數週，歷經艱鉅跋涉才抵達墨西哥市，每個移民身上都肩負著個人決定，只為逃離薩爾瓦多、瓜地馬拉或宏都拉斯難耐的生活條件。

來自宏都拉斯的喬治（Misael George）帶著3個孩子和妻子，說禮拜完後，要見見其他也想到美尋求庇護的移民。他的近親在母國遭幫派殺害，家人也受到威脅，他因此展開逃亡。

對於自己沒有合法入境美國的證明，喬治說他也清楚，要取得庇護機會渺茫。「我知道很困難，」他說，「但也非全無可能」。

法新社報導，41歲的移民魏亞托里歐（IgnacioViatorio）的雙眼因疲憊而泛紅，他帶著妻小等5人踏上移民之路，對川普下令在邊境部署軍隊提出質疑。

他說：「這裡無人武裝。我們有的只是玩具。」

川普日前下令在美墨邊境部署數千名國民兵，協助打擊毒品走私及非法移民。

移民墨西哥

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