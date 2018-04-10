「封口費」案戲劇性發展 川普律師辦公室遭搜索

2018-04-10 05:05 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



長年擔任美國總統川普私人律師柯恩（Michael Cohen）的辦公室9日遭到聯邦調查局（FBI）搜查。調查人員帶走了有關與川普傳出緋聞的成人電影女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）「封口費」的相關資料。

柯恩的律師萊恩（Stephen Ryan）對紐約時報證實，柯恩位於紐約曼哈頓的辦公室確實已經遭到搜查，曼哈頓聯邦檢察官申請獲准的搜索令，是由特別檢察官穆勒（Robert Mueller）轉介提出。

萊恩說，這次搜索行動「完全是不妥當的，也是不必要的。」

根據報導，這次柯恩辦公室遭到搜查，與穆勒調查團隊正在調查中的「通俄案」，似乎沒有直接關聯，而是與調查過程中衍生出來的訊息有關，穆勒團隊掌握某些證據之後，便轉呈給位於紐約的聯邦檢察官。

柯恩位於紐約曼哈頓的辦公室確實已經遭到搜查，萊恩說，這次搜索行動「完全是不妥當的，也是不必要的。」

丹尼爾斯方面指出，2016年總統大選前夕，收到柯恩13萬美元「封口費」，禁止她對外透露與川普之間的地下情。

萊恩表示，柯恩完全配合有關當局的調查，已經交出了數千份文件給調查俄羅斯干預美國大選的國會調查小組。

另一方面，消息人士透露，柯恩所掌握的資料當中，與丹尼爾斯有關的文件只是其中一部份而已，聯邦調查局人員在9日搜查行動中，還查封了電子郵件、稅務資料以及商業往來紀錄等。