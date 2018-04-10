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美名校新生錄取都創新低 少數族裔過半

2018-04-10 04:10世界日報 記者唐嘉麗／波士頓報導

哈佛大學今年錄取率4.59%，僅次於史丹佛的4.3%。哈佛錄取的國際學生佔12%...
哈佛大學今年錄取率4.59%，僅次於史丹佛的4.3%。哈佛錄取的國際學生佔12%，是有數據可查名校中比率最高的一個。記者唐嘉麗／攝影
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哈佛大學學生報Crimson報導，除了耶魯大學之外，麻省理工學院、史丹佛和所有常春藤學校今年的新生錄取率都創新低紀錄。其中錄取率最低是 4.3%的史丹佛大學。

史丹佛已經連續五年是全美錄取率最低的大學。今年首度跌破5%之下的哈佛大學以新低的4.59%次之。

據各校錄率資料，近年來美國最著名大學的招生錄取率一直下降。過去五年，哈佛、史丹佛、普林斯頓、賓州大學、哥倫比亞等校的新生錄率都逐年下降。常春藤名校中似僅有耶魯是例外。耶魯去年和今年都增加新生錄取名額，去年錄取率升至6.9%，今年降至 6.31%。

高校入學顧問認為，名校錄取率下降的原因，除了有學生普遍申請更多所學校的趨勢，也與名校想招收多元化學生而廣泛在各地做招生宣傳工作有關。因為招生積極，所以申請多，錄取率就相對降低。

名校在提早行動(early action)錄取率上各不相同。史丹佛和哥倫比亞大學不公布相關數據。但其他各校，除了哈佛以外，提早行動的錄取率都見下降。哈佛今年提早行動錄取率14.5%， 與去年一樣。

Crimson 研究的十所名校中，有六間提供錄取新生族裔資料的學校顯示，新生中至少一半是少數族裔。 其中以佔新生比率54%的康乃爾大學居首。哈佛大學今年新生中少數族裔人數佔52%。麻省理工學院、哥倫比亞、史丹佛、耶魯等不提供錄取新生族裔數據。

有七所名校提供錄取新生中來自「第一代上大學」家庭的數據。七校的比率在13%至18.3%之間。史丹佛錄取的此類新生最多。

在國際學生方面，耶魯、賓州大學、哥倫比亞，和麻省理工學院不提供此數據。其他名校中的比率在9%至12%之間。其中康乃爾比率最低，哈佛和普林斯頓最高。

幾位麻州勒星頓華人家長表示，大學名校招生標準還是像謎，有校中頂尖學生被各大名校拒絕。有被卡內基麥隆大學錄取的學生，接到東北大學拒收信；也有被賓大錄取、杜克拒絕的學生。

入學顧問說，儘管名校錄取率低，學生可以在任何高校的課堂、 宿舍、社團、與教授互動中找到很棒的經驗。

哈佛大學哥倫比亞麻省理工學院高校宿舍

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