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川普大樓祝融之災 死者從川普當選就想賣房

2018-04-10 00:43世界日報 記者顏伶如／綜合報導

位於紐約市曼哈頓中城的川普大樓失火，火舌及濃煙自50樓的一個單位竄出。這場火災至...
位於紐約市曼哈頓中城的川普大樓失火，火舌及濃煙自50樓的一個單位竄出。這場火災至少造成一人死亡。(取材自紐約市消防局推特)
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美國總統川普未踏入政壇之前的長期住所，位於紐約曼哈頓的「川普大樓」（Trump Tower），7日傍晚50樓樓層發生大火，造成一人死亡，死者身份確認為67歲的藝術品收藏家巴斯納爾（Todd Brassner）。根據媒體報導，自從川普贏得2016年總統大選之後，巴斯納爾便一直想把位於川普大樓50樓的這間公寓給賣了。

紐約時報」（ New York Times）報導，青少年時期便與巴斯納爾一起長大的摯友、音樂製作人狄瓦爾（Stephen Dwire）指出，巴斯納爾近幾年健康狀況不好，從川普當選之後就不斷設法要把川普大樓裡的這間高級公寓脫手賣掉，曾經抱怨道：「在這裡已經住不下去了。」

狄瓦爾說，對於巴斯納爾來說，自從川普當選之後，住在川普大樓彷彿住進了「軍事重地」，可是要賣房子時，買方一聽說是川普大樓，馬上就退縮了。1996年，巴斯納爾買下川普大樓50樓的公寓做為住家，當時價格為250萬美元。

到目前為止，紐約消防當局尚未公布7日這場大火的失火原因為何。

根據報導，巴斯納爾的公寓與整棟川普大樓內的其他公寓住戶一樣，都只裝有煙霧警報器，卻沒有自動灑水器。

「紐約時報」報導，1990年代期間，川普以及其他房地產開發商向紐約市政府大力遊說，強力反對在摩天大樓的住家公寓加裝具有消防功能的自動灑水器，理由是如果要裝自動灑水器，這些公寓每平方呎的建造成本將會增加4美元。

由當時紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）領導之下的市政府主管團隊，後來接受建商方面提出成本將變高的說法，在消防法規當中並未要求摩天大樓住家必須裝置自動灑水器。

川普集團（Trump Organization）發言人8日晚間發表聲明表示：「我們為巴斯納爾的家人與親友致上祈禱與最深切的哀悼。」

另一方面，美國廣播公司（ABC）報導，長久以來對紐約市消防法規提出批判的倡議人士羅斯（Jerome Rose），1998年時，他所住的「南園大樓」（South Park Tower）發生大火，童星出身的好萊塢男星麥考利克金（Macaulay Culkin）家人所住的19樓公寓正是起火點，那場大火總共造成4人死亡，大樓裡的住家公寓並沒有裝設自動灑水器，而在1990年代對於阻擋紐約市摩天大樓住宅加裝自動灑水器出力最多的建商，就是川普。

羅斯說：「這根本是犯罪行為，民眾住在那麼高的大樓，家裡卻沒有自動灑水器，沒有任何防火的安全保護。」

川普大樓興建於1983年，當時紐約市的建築法規並未要求摩天大樓住家必須裝置天花板自動灑水器。

川普紐約時報摩天大樓房地產好萊塢

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