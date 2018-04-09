川普二子杜拜行 美納稅人埋單7萬餘美元

2018-04-09 23:26 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



艾瑞克·川普。美聯社 分享 facebook 小唐納．川普。 美聯社 分享 facebook 美國總統川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）、次子艾瑞克（Eric Trump）才剛結束的中東地區私人訪問行程，至少有7萬3000美元的維安費用，傳出是由美國納稅人埋單。哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，小唐納與艾瑞克此行是為了川普集團家族事業的生意，但美國聯邦特勤局（United States Secret Service）為了提供安全維護，派員隨行。

報導指出，小唐納與艾瑞克3月26日至4月8日的中東之旅，與政府公務毫無關係，純粹是為了川普集團（Trump Organization）家族事業前往洽商，美國聯邦特勤局派員隨行提供安全維護，讓幹員住在川普集團旗下擁有房地產附近的一家旅館，為了工作需要也租用車輛，讓美國納稅人為此掏腰包至少7萬3000美元。

美國聯邦特勤局發言人布萊曼（Mason Brayman）對哥倫比亞廣播公司發表聲明指出，特勤局目前在阿拉伯聯合大公國有安全活動，至於受到保護對象的相關細節，則不便對外評論。

報導指出，小唐納與艾瑞克此行前往阿拉伯聯合大公國政經樞紐杜拜，會晤川普集團中東地區事業夥伴薩瓦尼（Hussain Sajwani）及薩瓦尼家人。川普集團對哥倫比亞廣播公司發表聲明指出，小唐納與艾瑞克前往杜拜是為了參加薩瓦尼女兒的婚禮，也與位於杜拜的「川普國際高爾夫俱樂部」（Trump International Golf Club）工作團隊會面。

就在距離「川普國際高爾夫俱樂部」的不遠之處，「川普世界高爾夫俱樂部」（Trump World Golf Club）目前正在施工。川普集團表示，這座嶄新的高爾夫俱樂部是由美國傳奇高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）親手設計。

薩瓦尼6日在推特發布了與小唐納、艾瑞克的合影，並寫道：「昨天，我很榮幸接待了親愛的朋友及生意夥伴小唐納與艾瑞克，他們參加了我的家庭生活當中一場非常特別的宴會。」

在這場婚宴當中，杜拜王儲哈姆丹（Sheikh Hamdan）也是座上佳賓。艾瑞克的妻子萊拉（Lara Trump）日前透過Instagram分享了在杜拜參加這場婚宴的照片。