交通建設補助 多集中美共和黨票倉

2018-04-09 15:50 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合華盛頓8日電



川普政府的5億元交通補助計畫更多集中在共和黨票倉的農村地區，這即是說，在愛達荷州、北達科他州和奧克拉荷馬州等共和黨票倉，將有較多的公路和鐵路項目，相反地，在大城市的交通建設，例如綠色通道和單車道等項目也將會相對較少。

美聯社報導，紐約市、洛杉磯和芝加哥等城市，在最新一輪的撥款中一無所得。在撥給民主黨為主的各州的資金，都用於支持川普的地區。

這剛好與上屆政府所關注的重點相反，當時大部分「促進經濟增長的交通投資」(TIGER)撥款，都是給予以歐巴馬的民主黨盟友為代表的城市地區。

運輸部日前宣布撥款時在一份新聞稿中說：「這一輪的TIGER資金有64%以上撥給農村項目，這一個歷史性數字顯示政府致力支持農村社區。」

TIGER計畫是根據歐巴馬的2009年經濟復甦法案制定，資金的分配是由政府酌情決定，其數額僅占聯邦運輸資金的一小部分，聯邦透過公式計算，每年向各州分發逾500億元。

川普曾兩次打算消除這項撥款計畫，但上月卻簽署一項巨額開支法案，把TIGER的預算提高兩倍至15億元。

在歐巴馬政府時代，大部分TIGER資金持續地撥給民主黨議員代表的地區，引起了政治偏袒的問題。例如，在2013年，就約有三分之二撥給這些地區。

在川普政府宣布的41項撥款中，有25項共計2億7100萬元撥給以共和黨為代表的國會選區的項目；由民主黨代表的選區獲得14個項目的資金，共1億9000萬元；兩筆撥款共2500萬元用於跨越選區的項目。