反川普 移民隊伍墨西哥市集結示威

2018-04-08 19:23 中央社 墨西哥市7日綜合外電報導



約100名移民隊伍成員今天在墨西哥市中心示威，他們手持抨擊美國總統川普的標語，若干成員也將從市中心出發，一路前往美國邊界。

法新社及亞利桑那州新聞網站azcentral報導，獨立天使紀念碑（Angel of Independence monument）的台階上立有若干標語，其中一張寫著：「如果他們把我們踢出去，我們會回來，向川普說不。」

22歲的薩爾瓦多人佛羅雷斯（Yanci Flores）也是示威人士之一，帶著兩歲兒子一同上路。她說，兒子的父親被幫派分子殺害。

佛羅雷斯說，她計劃「去美國，才能工作，才能拋下薩爾瓦多所有的暴力，如果我回國，他們會殺了我們」。她的幼兒則在一旁把玩塑膠手槍。

移民之後在附近的美國大使館前聚集，並高舉更多反川普的標語，及痛斥美國遣返移民的訊息。

移民隊伍（Caravans）是2010年發起的年度活動，成員3月25日在墨西哥與瓜地馬拉邊界城鎮塔帕珠拉（Tapachula）集結。

移民隊伍的成員主要來自宏都拉斯，也有人來自薩爾瓦多、瓜地馬拉及尼加拉瓜，他們原本計劃集體前往美國邊境。