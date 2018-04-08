NASA送人到太空站 例行作業將延後

2018-04-08 13:52 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合7日電



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美國太空總署( NASA）已同意把原定對波音公司「星空號」 (Starliner)商業載人太空船進行的試飛，變成正式的作業任務，這顯示美國太空船展開例行載人到太空站的時間可能延後。

太空總署原定今年11月派遣兩名太空人進行試飛，現在可能延到2019或2020年，乘員也可能增加到三人，運送的補給也將增加。

這項任務原定持續兩個星期，現在三名太空人可能在太空站停留長達六個月，以進行各種實驗和維修保養。

讓美國太空人持續留在國際太空站對美國很重要，而自太空梭機隊2011年除役以來，美國太空總署一直靠俄國火箭和太空船運送人員到太空站。

但是，這項美俄協定在2019年底期滿失效，促使太空總署忙著尋求應變計畫，以在美國業者無法及時負起例行運送任務時，能夠繼續把美國太空人送到太空站和留駐。

波音2014年獲得太空總署價值多達42億元的合同，可是「星空號」載人試飛即使成功，太空總署可能還要幾個月時間才能批准展開例行太空飛行。

科技富豪馬斯克的SpaceX公司也在發展自己的商業太空船，並計畫進行至少一次載人試飛，然後尋求批准展開例行飛行。

波音和SpaceX都預期每年進行兩次前往太空站的任務；它們必須顯示它們的太空船安全性能比太空梭除役時高出四倍以上，可是專家表示要符合新的標準並不容易，太空總署可能必須給予某些豁免才能展開例行飛行。