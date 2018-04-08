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在陸台生經驗談：登陸前想清楚 一定要進名校

派遣無人車登月探勘 NASA悄悄籌畫3年

2018-04-08 13:49世界日報 編譯黃秀媛／綜合7日電

圖片來源/世界日報
圖片來源/世界日報
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川普總統去年底簽署命令讓美國人重返月球，不過美國太空總署(NASA)的研究團隊早就在悄悄的進行派遣無人車到月球的計畫。

這項三年前展開的計畫，主要是探究在月球上能否弄到水；如能輕易收集到足夠的水，或許能夠發揮各種用途，例如加以分解以製造氫燃料把火箭推向火星，氧氣則能用以補充太空人的維生系統。

這種發展將使深太空之旅更為容易，成本也更低廉。NASA網站說，發射一磅的任何東西到太空得花幾千元，而一加侖水就有八磅多重，因此能在太空製造水、空氣和燃料，可為未來的深太空任務節省巨大費用。

川普在簽署命令時即宣稱：「我們這次不會只在月球上插旗和留下足跡，我們將為日後前往火星，甚至到許多更遙遠的世界奠定基礎。」

科學界一直認為月球是乾枯荒涼的地方，可是NASA根據其月球坑觀測感應衛星的發現，在2009年11月宣布月球上終年處於陰影的坑洞裡有水，使人類對月球的看法徹底改觀。

NASA研究人員2014年開始發展能在月球上尋找和收集水的漫遊車，並敲定六呎平方大小的「資源探勘者號」 (Resource Prospector)，內建鑽鑿工具和迷你科學實驗室。

大約五年後才能發射的漫遊車，將利用描繪地圖科技決定月球上含氫量最多的地區，並在這些地區用可深入地下一米的鑽頭鑽採水源。只要一發現有水(通常呈結冰狀態)，自動機器就會把土壤樣本送上月球車進行檢驗。

科學裝置會測量土壤重量並將其加熱，擷取土壤散發的任何物質加以分析。研究團隊想知道這些水是否存在地表，還是必須挖掘，是否結成冰塊或形成溝渠。

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