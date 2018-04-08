台灣健保經驗豐富 美媒關注台參與國際受阻

2018-04-08 13:39 中央社 巴黎7日專電



示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 美國之音（VOA）網站刊登關於全民健保文章，衛福部長陳時中在文章中提到台灣經驗可貢獻世界，但參與國際會議卻受阻；世衛組織官員指台灣能否參與國際健康事務由聯合國決定。

這篇今天發自日內瓦及台北的報導題為「世界衛生組織（WHO）：全民健保救人於財務破產」，內文說明，全球有許多人因重病或意外，付不出高額醫療帳單，把資產消耗殆盡，但在有全民健保的國家，這種惡夢不會發生。

文章引述世衛組織健康系統和創新事務處處長柯雷屈（Rudiger Krech）的說法表示，目前約有一億人因健康相關支出而陷入貧窮，但無論一國貧窮或富裕，都負擔得起全民健保，因為這是政治意志或選擇的問題，不是錢的問題。

他以古巴和哥斯大黎加等收入相對較低的國家為例說，這兩國都發展出很好的健康制度，而美國這麼有錢的國家，人民卻得付出收入的一大部分來換取醫療服務。

根據世衛組織報告，世界至少有一半人口缺乏基本衛生服務，還有將近12%人口必須把家庭預算的至少10%用來支付醫療帳單，世衛組織正努力使所有人都能獲得所需的健康服務，且不會因此陷入財務困境。

台灣在全民健保制度上走得很前面，報導引述陳時中的看法，他說，這是全世界人口都希望達成的目標，所有國家都應保有嘗試達成目標的意願，這就是為什麼台灣希望參與世界衛生大會（WHA），台灣的參與會對達成目標有所貢獻。

陳時中說，為了確保健康的基本人權，不該捨棄任何一國的經驗，台灣對自己的全民健保系統非常驕傲，台灣人對健保的滿意度超過85%，衛生醫療總支出占國民生產毛額的6%，與此對照，美國則多達16%。

他表示，世界可以從台灣的健保制度學到很多經驗，但是因為台灣參與世衛組織等國際組織受阻，無法幫上忙。

報導提到，柯雷屈說，只有聯合國才能決定台灣是否可納入國際健康事務，不是世衛組織。

他還說，這不會阻撓世衛組織與中華台北的代表討論，雙方有固定交流，也隨時留意現況。

今年世衛大會將於5月21日到26日在瑞士日內瓦舉行。由於北京阻撓，台灣去年未能參與，今年也尚未收到邀請函，且曾經有關於全民健保的國際會議，主辦國原有意邀請台灣，卻遭遇世衛組織反對等狀況。