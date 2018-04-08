美簽證政策緊縮 中國孕婦入關遭刁難

2018-04-08 13:50 世界日報 本報記者／洛杉磯報導



圖片來源/世界日報 張宏 分享 facebook

中國孕婦赴美生子財力最重要？隨著中美關係緊張，川普收緊簽證問題，不少中國孕婦不僅無法拿到簽證，即使拿到簽證入境美國時也會被盤查，甚至有人因此被遞解出境。中國的一些月子中心代理，鼓勵中國孕婦赴美生子採誠實簽證，入境時要充分證明，不會占用美國福利，這樣就可順利入境。但律師表示，實際沒有那麼簡單。

一對來自四川的夫婦日前在洛杉磯機場入境時，被關進俗稱的「小黑屋」接受海關盤查。女性明顯看來是孕婦，海關詢問的主要內容都圍繞著錢，比如這次來美帶了多少錢，孕婦表示帶了1萬5000美元，老公帶了5000美元；海關問她在美國住哪裡，孕婦說在巴沙迪那租了一間3500美元的房子，海關直接說她帶的這些錢不夠她在美國的開銷；孕婦霸氣的說，她在美國銀行有47萬美元存款，這是第二胎，之前第一胎在美國出生也沒有占用美國福利，有實力支付。海關之後又詢問了幾個問題，最後放行。

不少中國的月子中心一直在網路等渠道宣傳，赴美生子合法，只要孕婦在海關例行盤問中表現得體，對海關問答按照培訓那樣，沒有占用美國福利、妨礙社會治安的嫌疑，自然能獲得信任，得以順利入境。海關最看重的就是證明自己來美國生孩子，不會占用美國福利。

律師許俊良表示，小黑屋現在什麼人都會進去，即使真的大肚子，如果有錢支付相關費用也沒問題，最多核實一些生產紀錄等內容，即使占用福利也有加州和聯邦的區別，聯邦官員只能管轄聯邦部分，且有些聯邦福利根本不查身分，所以不會有紀錄，目前很少有人因為懷孕被拒絕入境。

但是否誠實說明簽證理由，且有充足財力，就能順利入境美國嗎？處理過月子中心案件的律師劉龍珠並不樂觀，他說，根據川普的相關言論，美國政府本質上不歡迎中國孕婦，表面上多數孕婦順利入境，不代表美國對孕婦來美放鬆。現在大部分孕婦拿不到來美簽證，即使拿到簽證且順利入境，移民局還是會追查。2016年聯邦大張旗鼓圍剿月子中心，現在表面上是偃旗息鼓，其實是暗潮湧動，他有一些月子中心客人，最近就被移民局詢問。

他說，以前歐巴馬時代對旅遊生育問題屬於「裝糊塗」階段，但川普對此態度明顯，表面上是考慮錢和占用福利的原因，其實是不歡迎中國孕婦。例如，未來簽證要查看申請者五年內的社交網路賬號，本質就是不讓更多的中國遊客進入美國，中美關係也因為川普簽證政策收緊，導致中美關係緊張。政府增加檢查環節的目的，就是讓簽證官和移民官掌握更多主動權。

像去年12月有一名中國孕婦懷第一胎且誠實申請簽證，但在洛杉磯入境時被遣返，海關問她來美國做什麼，為什麼來美國生？她答說是來生孩子，且讓孩子受更好的高等教育，還被問住多久。但最後她的十年簽證被註銷，理由是懷疑她會占用福利，但孕婦的先生卻被放入境，他買了奶粉、領好行李第二天就回中國了。